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Екатеринбург возобновляет прямое авиасообщение с Черногорией, Болгарией и Израилем

Екатеринбург возобновляет прямое авиасообщение с Черногорией, Болгарией и Израилем
Иллюстрация: Кольцово

Несколько авиакомпаний получили разрешение на выполнение международных рейсов из аэропорта Кольцово. Часть маршрутов будет доступна уже весной, а Израиль и Болгария появятся в расписании летом 2021 г.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Росавиация выдала разрешение авиакомпаниям на международные перелеты из Екатеринбурга в шесть стран. Приказ размещен на сайте ведомства.

Из приказа следует, что из Кольцово можно будет улететь по маршруту Екатеринбург — Ереван (Армения) авиакомпанией RedWings четыре раза в неделю.

Nordwind Airlines смогут выполнять одиннадцать рейсов в неделю Екатеринбург — Ларнака (Кипр), а также семь раз в неделю летать из Екатеринбурга в Минск.

«Уральские авиалинии» получили разрешение на выполнение полетов три раза в неделю по маршруту Екатеринбург — Гюмри (Армения). Также авиакомпания будет выполнять три раза в неделю рейс Екатеринбург — Пафос (Кипр) и три раза летать по маршруту Екатеринбург — Подгорица (Черногория).

Авиакомпания «Россия» получила разрешение на перелеты по маршруту Екатеринбург — Ларнака два раза в неделю.

Также Росавиация выдала допуски авиакомпании «Икар» на организацию чартерных авиабилетов по направлению Екатеринбург — Бургас (Болгария), а авиакомпания Nordwind Airlines три раза в неделю сможет совершать рейсы из Екатеринбурга в Тель-Авив (Израиль). Эти рейсы разрешено включить в летнее расписание 2021 г.

При этом в Росавиации отмечают, что выдача разрешений не гарантирует, что авиакомпании поставят в расписание международные рейсы:

Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться.

Ранее DK.RU рассказывал, что на данный момент из Екатеринбурга можно улететь в Анталью, Танзанию, Дубай. 

Автор: Екатерина Тарханова
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