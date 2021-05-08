Лоукостер запускает новые зарубежные рейсы из Екатеринбурга к морю

Из аэропорта Кольцово увеличивается число зарубежных рейсов. «Победа» анонсировала продажу билетов на Кипр. Первые вылеты запланированы уже на середину июня.

Лоукостер «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот»), открыл продажу билетов на новые рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга, Казани и Перми. Первый рейс из Екатеринбурга запланирован на 15 июня, из Казани — 16 июня, из Перми — 14 июня, сообщает пресс-служба «Победы».

На летний период рейсы будут осуществляться по одному разу в неделю на каждом направлении. Из Екатеринбурга они запланированы по субботам, стоимость билетов начинается от 14,3 тыс. руб. в одну сторону. Сейчас из Екатеринбурга на Кипр летают «Россия» и «Уральские авиалинии».

До 10 мая на Кипре действует самый жестокий с начала пандемии карантин. Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы закрыты, общепиту разрешено работать только навынос и на доставку. Однако с 10 мая, как заявил министр туризма страны Саввас Пердиос, Кипр будет принимать туристов, привитых вакциной «Спутник V», без ограничений.

Ранее Росавиация выдала допуски на полеты из Екатеринбурга на Кипр и в Черногорию. Выполнять рейсы в эти страны смогут несколько авиакомпаний — «Россия», S7, «Победа», Azur Air, писал DK.RU. А также, спустя шесть лет, возобновились прямые перелеты из Кольцово в столицу Египта.