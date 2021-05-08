Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.05
74,13
89,50
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Лоукостер запускает новые зарубежные рейсы из Екатеринбурга к морю

Лоукостер запускает новые зарубежные рейсы из Екатеринбурга к морю
Иллюстрация: pixabay.com

Из аэропорта Кольцово увеличивается число зарубежных рейсов. «Победа» анонсировала продажу билетов на Кипр. Первые вылеты запланированы уже на середину июня.

#КОЛЬЦОВО#ЗАГРАНИЦА#НОВОСТИ

Лоукостер «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот»), открыл продажу билетов на новые рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга, Казани и Перми. Первый рейс из Екатеринбурга запланирован на 15 июня, из Казани — 16 июня, из Перми — 14 июня, сообщает пресс-служба «Победы».

На летний период рейсы будут осуществляться по одному разу в неделю на каждом направлении. Из Екатеринбурга они запланированы по субботам, стоимость билетов начинается от 14,3 тыс. руб. в одну сторону. Сейчас из Екатеринбурга на Кипр летают «Россия» и «Уральские авиалинии».

До 10 мая на Кипре действует самый жестокий с начала пандемии карантин. Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы закрыты, общепиту разрешено работать только навынос и на доставку. Однако с 10 мая, как заявил министр туризма страны Саввас Пердиос, Кипр будет принимать туристов, привитых вакциной «Спутник V», без ограничений.

Ранее Росавиация выдала допуски на полеты из Екатеринбурга на Кипр и в Черногорию. Выполнять рейсы в эти страны смогут несколько авиакомпаний — «Россия», S7, «Победа», Azur Air, писал DK.RU. А также, спустя шесть лет, возобновились прямые перелеты из Кольцово в столицу Египта. 

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Возможный запрет жидкости для вейпов, усиление контроля за робосоветниками. Главное 6 маяВозможный запрет жидкости для вейпов, усиление контроля за робосоветниками. Главное 6 мая
  • В Екатеринбурге начал разрушаться «депутатский» домВ Екатеринбурге начал разрушаться «депутатский» дом
  • «Деньги у россиян есть, но на сколько их хватит? В 2021 г. точно коллапса ждать не стоит»«Деньги у россиян есть, но на сколько их хватит? В 2021 г. точно коллапса ждать не стоит»
  • Жить каждый день как первый или как последний? Делать выбор не так уж важноЖить каждый день как первый или как последний? Делать выбор не так уж важно
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.