Аэропорт Кольцово возобновляет прямое авиасообщение с Грецией и Болгарией

Пока в эти страны можно попасть только через Москву. Регулярные прямые рейсы в Варну и Ираклион из Екатеринбурга появятся в июне. Их намерены осуществлять три авиакомпании.

Рейсы из Екатеринбурга в Ираклион будут обслуживать авиакомпании NordWind и «Уральские авиалинии». Согласно расписанию аэропорта Кольцово, первая будет летать в Грецию с 10 июня по четвергам и с 20 июня по воскресеньям. Вторая — с 17 июня.

Авиакомпания AzurAir намерена летать из Екатеринбурга в Варну с 5 июня по субботам.

Ранее DK.RU сообщил о возобновлении прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Черногорией и Израилем. А также о намерении лоукостера Eurowings выполнять прямые перелеты между Дюссельдорфом и Екатеринбургом. Первый рейс запланирован на 3 июля. Германия стала еще одной зарубежной страной, открытой для прямых рейсов из аэропорта Кольцово.

В конце апреля совладелица и гендиректор сети клиник лазерной косметологии «Линлайн» Юлия Франгулова поделилась с DK.RU впечатлениями от Европы, живущей в условиях жестких ограничений: когда находишься там, понимаешь, как хорошо в текущей ситуации в России.

Она подчеркнула, что единых правил, связанных со сдерживанием распространения коронавируса, в странах Европы нет.

Все может измениться стремительно, пусть и не с завтрашнего дня. Как правило, о нововведениях извещают за две недели. Так что перед поездкой стоит внимательно изучить информацию об ограничениях. Даже при тщательной подготовке случаются сюрпризы — все не предусмотришь. Например, мы очень удивились, узнав, что поездка на такси из Вены в Братиславу (примерно 40 мин.) невозможна. С другой стороны, есть отличная альтернатива — поезд. На мой взгляд, систему ковид-ограничений в Европе можно сравнить с лоскутным одеялом, — отметила Юлия Франгулова.

Напомним, что спустя шесть лет возобновились прямые перелеты из Кольцово в столицу Египта — Каир. Всего же, по данным Ростуризма, сегодня разрешено авиасообщение России с 29 государствами.