Свердловская область растет в рейтинге инвестпривлекательности регионов

Регион занял 15-е место в рейтинге Агентства стратегических инициатив. Предприниматели стали выше оценивать меры государственной поддержки, качество дорог, объекты инвестиционной инфраструктуры.

Свердловская область заняла 15-е место в рейтинге Агентства стратегических инициатив. Исследование было презентовано сегодня, 4 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила, что власти региона «довольны полученными результатами»:

В целом итоги Национального рейтинга показывают курс на изменения и точки приложения усилий. За прошедшие рейтинговые периоды регионом под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева закрыты все «белые пятна» в нормативной сфере, устранены административные барьеры и тиражированы лучшие практики, — сказала Виктория Казакова.

Рейтинг показал, что в области выросла удовлетворенность предпринимателей мерами государственной поддержки, качеством дорог, объектами инвестиционной инфраструктуры. Бизнес стал оценивать выше работу совета по вопросам развития инвестклимата в регионе, действующего при губернаторе. Кроме того, в перерасчете на тысячу человек стало больше зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Напомним, в апреле стало известно, что промзоны области преобразуют в креативные кластеры при поддержке Агентства стратегических инициатив. Регион вошел в десятку субъектов страны, отобранных Агентством в рамках всероссийской программы по преобразованию территорий.

Также сообщалось, что бизнесу региона дали новый инструмент для привлечения инвестиций. Платформа «ВДело» — это новый инструмент, «который позволит дополнить традиционные государственные финансовые ресурсы поддержки предпринимательства».

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