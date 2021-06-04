Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 05.06
73,27
88,75
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Свердловская область растет в рейтинге инвестпривлекательности регионов

Свердловская область растет в рейтинге инвестпривлекательности регионов
Иллюстрация: DK.RU

Регион занял 15-е место в рейтинге Агентства стратегических инициатив. Предприниматели стали выше оценивать меры государственной поддержки, качество дорог, объекты инвестиционной инфраструктуры.

#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

Свердловская область заняла 15-е место в рейтинге Агентства стратегических инициатив. Исследование было презентовано сегодня, 4 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила, что власти региона «довольны полученными результатами»:

В целом итоги Национального рейтинга показывают курс на изменения и точки приложения усилий. За прошедшие рейтинговые периоды регионом под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева закрыты все «белые пятна» в нормативной сфере, устранены административные барьеры и тиражированы лучшие практики, — сказала Виктория Казакова.

Рейтинг показал, что в области выросла удовлетворенность предпринимателей мерами государственной поддержки, качеством дорог, объектами инвестиционной инфраструктуры. Бизнес стал оценивать выше работу совета по вопросам развития инвестклимата в регионе, действующего при губернаторе. Кроме того, в перерасчете на тысячу человек стало больше зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Напомним, в апреле стало известно, что промзоны области преобразуют в креативные кластеры при поддержке Агентства стратегических инициатив. Регион вошел в десятку субъектов страны, отобранных Агентством в рамках  всероссийской программы по преобразованию территорий.

Также сообщалось, что бизнесу региона дали новый инструмент для привлечения инвестиций. Платформа «ВДело» — это новый инструмент, «который позволит дополнить традиционные государственные финансовые ресурсы поддержки предпринимательства».

Ранее DK.RU писал о том, что на Урале люди стали возвращаться в торговые центры и рестораны, но выручка бизнеса далека от допандемийной. Клиенты выбирают низкий ценовой сегмент.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На аттракционы ЦПКиО нужно 500 млн рублей. Власти думают о концессииНа аттракционы ЦПКиО нужно 500 млн рублей. Власти думают о концессии
  • Две профессии могут и не сделать вас богачом, но точно подарят счастьеДве профессии могут и не сделать вас богачом, но точно подарят счастье
  • «Спрос колоссальный». В регионе впервые пройдут всероссийские соревнования парапланеристов«Спрос колоссальный». В регионе впервые пройдут всероссийские соревнования парапланеристов
  • Скоростная трасса М-12 от Казани до Екатеринбурга обойдется в 260 млрд руб.Скоростная трасса М-12 от Казани до Екатеринбурга обойдется в 260 млрд руб.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.