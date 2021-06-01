Где деньги, Зин? Бизнесу региона дали новый инструмент для привлечения инвестиций

«Часто случается, что деньги, выделенные на реализацию госзаказа, нужны здесь и сейчас, но их уже распределили на другие нужды. Что делать предпринимателю? Только занимать и ждать».

Индивидуальный предприниматель Константин Зенков работает в сфере строительства. Его компания занимается капремонтом на крупных предприятиях региона, таких как УВЗ и ВСМПО-Ависма. В октябре 2020 года предпринимателю срочно понадобились средства на реализацию одного из проектов. Доставать их из «оборотки» не представлялось возможным. Ранее Константин слышал про платформу «ВДело» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), с помощью которой можно привлечь инвестора в проект. Было решено ей воспользоваться.

Онлайн-платформа «Вдело»:

Это «место встречи» инвестора и заемщика. С помощью платформы бизнес получает возможность привлекать дополнительные источники финансирования, а инвестор может генерировать доход от выгодного вложения свободных денежных средств под выгодный процент. Платформа включена в реестр финансовых организаций ЦБ РФ. Для Константина Зенкова этот инструмент стал отлично возможностью расширить собственный бизнес. Предприниматель уже трижды привлекал в проекты деньги инвесторов.

Константин Зенков:

— На некоторых объектах мы работаем по госконтрактам. Часто случается, что деньги, выделенные на реализацию госзаказа, нужны здесь и сейчас, но их уже распределили по чьим-то карманам. Что делать предпринимателю? Только занимать и ждать. Нам приходится подстраиваться, поэтому мы прибегаем к помощи инвесторов. Наша компания стала одной из первых, кто размещал заявку на «ВДело». Я очень ждал появления этого инструмента. Воспользоваться услугами платформы мы успели уже три раза — каждый из них привлекали в бизнес по миллиону рублей. В первый раз средства были необходимы для ремонта частной квартиры. Остальные займы — на проведение ремонтных работ по госзаказу на площадке АО «НИИМаш» — это научно-исследовательский институт машиностроения, расположенный в Нижней Салде. Там сейчас идет глобальная реконструкция, мощности завода готовят к изготовлению двигателей для ракет нового поколения. Заказчиком работ является Роскосмос. Кстати, для исполнения этого заказа представители СОФПП помогли мне получить банковскую гарантию в Сбербанке. — каждый из них привлекали в бизнес по миллиону рублей. В первый раз средства были необходимы для ремонта частной квартиры. Остальные займы — на проведение ремонтных работ по госзаказу на площадке АО «НИИМаш» — это научно-исследовательский институт машиностроения, расположенный в Нижней Салде. Там сейчас идет глобальная реконструкция, мощности завода готовят к изготовлению двигателей для ракет нового поколения. Заказчиком работ является Роскосмос. Кстати, для исполнения этого заказа представители СОФПП помогли мне получить банковскую гарантию в Сбербанке.

Средства мы привлекали на три месяца под 11% годовых. Это даже выгоднее, чем занимать у друзей. Дружба вообще не должна предполагать взаимных финансовых обязательств. Самое интересное, что каждый раз деньги мы собирали за один день. Мне не надо было никуда ездить, с кем-то разговаривать, ждать. Платформа получилась особенной не только потому, что через нее сделки совершаются максимально быстро, но и за счет постоянной поддержки со стороны СОФПП. Если мне что-то непонятно, я могу позвонить на горячую линию, и мне расскажут, куда нажимать, как прикреплять документы. Приятно осознавать, что платформа прогрессирует, причем даже предвосхищая ожидания заемщиков.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев отмечает: исполнение госконтрактов — одна из наиболе частых причин обращения заемщиков к платформе «ВДело».

Также компании привлекают деньги на пополнение оборотных средств. Конечно, активность инвесторов зависит и от рейтинга заемщика, рассчитанного по методике фонда. Рейтинг также влияет и на размер конечной ставки для заемщика, — говорит он.

Безопасность превыше всего

Платформа использует систему оценки заемщика, разработанную СОФПП. По результатам оценки заемщику присваивается рейтинг. От него зависит ставка, по которой инвестор предоставляет ресурсы бизнесу. В каждом отдельном случае решение по ставке принимается индивидуально в зависимости от рода деятельности предпринимателя (в среднем: от 11% до 18%). Все проекты обеспечены поручительством заёмщика и учредителей. А в случае неисполнения кредитных обязательств, представители «ВДело» сами занимаются взысканием задолженности, но за восемь месяцев работы платформы просрочка по проектам составила 0 рублей. Когда инвестор чувствует, что его средства находятся в безопасности, он не боится выдавать проектам внушительные суммы. Например, Илья Мондин, директор ООО Линкмаш, привлек на платформе уже семь миллионов рублей.

Илья Мондин:

— Наша компания занимается экспортом семян в Европу. На определенном этапе нам понадобились средства на закуп масленичных культур у местных фермерских хозяйств, и мы решили воспользоваться услугами платформы «ВДело». В первый раз мы привлекали пять млн руб., второй — два. Ставка по обоим займам составляла 18% годовых. Срок займов — 60 дней. Ставка для каждого заемщика устанавливается в индивидуальном порядке: все зависит от особенности деятельности компании, наличия залогов и поручительства. Пять млн руб. поступили от четырех инвесторов, два миллиона — от двух. — Наша компания занимается экспортом семян в Европу. На определенном этапе нам понадобились средства на закуп масленичных культур у местных фермерских хозяйств, и мы решили воспользоваться услугами платформы «ВДело». В первый раз мы привлекали пять млн руб., второй — два. Ставка по обоим займам составляла 18% годовых. Срок займов — 60 дней. Ставка для каждого заемщика устанавливается в индивидуальном порядке: все зависит от особенности деятельности компании, наличия залогов и поручительства. Пять млн руб. поступили от четырех инвесторов, два миллиона — от двух.

Надо сказать, что оформление и получение займа через «ВДело» проходит в разы быстрее, чем, например, при помощи классических банковских инструментов. В первый раз от момента размещения заявки до получения средств прошло пять дней, оставшиеся два миллиона мы получили и вовсе за два дня. Это очень быстро и удобно.

Экономический эффект от работы на платформе будем оценивать чуть позже — обе сделки, совершенные на ее базе, еще не закрыты.

Как начать работу на платформе «ВДело»?

Все начинается с регистрации на платформе. Это можно сделать либо по номеру телефона, либо через Госуслуги. Чтобы начать инвестировать, необходимо принять правила платформы. После этого кредитор сможет видеть всю информацию о заёмщиках, включая присвоенный им рейтинг.

Далее инвестор размещает деньги на номинальном счете, открытом ему оператором платформы. Инвестор выбирает интересный ему проект и присоединяется к предложению инициатора. Когда заемщик набирает нужный объем инвестиций, средства перечисляются ему с номинального счета. Из доходов заемщика удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет РФ.

Инвесторы-физические лица могут заходить в проекты предпринимателей с суммой от 5000 руб. (максимум 600 000 руб. в год, согласно закону №259-ФЗ). Для инвесторов из числа юридических лиц и физических лиц, получивших статус профессионального инвестора, сумма инвестиций не ограничена. Статус профессионального инвестора может присвоить сама платформа при выполнении ряда требований.

Заемщики при помощи «ВДело» могут привлечь до 10 млн руб. За выдачу средств с заёмщика удерживается комиссия оператора в размере от 1 до 2,5% от суммы займа.

Для Свердловской области деятельность инвестиционной платформы «ВДело» важна тем, что это новый инструмент, который позволит дополнить традиционные государственные финансовые ресурсы поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» еще и частными инвестициями, — считает Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области.

Сайт «ВДело»: https://vdelo.pro/