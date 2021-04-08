Промзоны области преобразуют в креативные кластеры. Регион выиграл федеральный конкурс

Территории старых заводов и училищ в Нижнем Тагиле, Сысерти, Черноисточинске станут модными пространствами с кафе, ярмарками, площадями для мастер-классов. Реализации поможет российская программа.

Несколько креативных кластеров на месте бывших промзон Свердловской области претендуют на поддержку Агентства стратегических инициатив.

Регион вошел в десятку регионов страны, отобранных Агентством для помощи в создании креативных кластеров в рамках Rurban Creative Lab — всероссийской программы по преобразованию территорий бывших промзон и заброшенных зданий, пишет JustMedia.

Поддержку могут получить минимум три креативных пространства Среднего Урала, они будут запущены до конца 2021 года. Помощь могут получить проекты в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Сысерти, Черноисточинске, Арамили.

В Сысерти это может быть площадка вокруг старинного уральского железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских, которую летом 2020 года уже начали преобразовываться в креативное пространство.

В Черноисточинске планируется видоизменить пространство бывшего Демидовского завода, который входит в маршрут туристического кластера «Гора Белая». На площадке уже работают несколько постоянных резидентов, проводятся фестивали, мастер-классы и другие мероприятия для туристов.

В Нижнем Тагиле изменения ждут территорию бывшего училища «Самородок», расположенного в центре города. Первые мероприятия там планируется провести уже осенью в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Всего на участие в Rurban Creative Lab поступило больше 3,3 тысячи заявок из 81 региона. Агентство выбрало десять субъектов РФ, где до конца года будут запущены минимум по три креативных кластера.

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