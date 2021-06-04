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Людей в ТЦ снова много, а выручки нет. Уральцы выбирают низкий ценовой сегмент

Людей в ТЦ снова много, а выручки нет. Уральцы выбирают низкий ценовой сегмент
Иллюстрация: pixabay.com

В мае на Урале заметно вырос объем продаж непродовольственных товаров, торговые центры, кафе и рестораны обслуживают все больше людей. Но приличных денег бизнесу это больше не приносит.

#ЭКОНОМИКА#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

В кафе и магазинах все больше посетителей, но бизнес Урала все равно теряет выручку. Люди выбирают более низкий ценовой сегмент, говорится в региональном обзоре Банка России по итогам мая.

Согласно документу, в мае на Урале росли в основном продажи непродовольственных товаров в сетевых магазинах: автомобилей, автозапчастей, шин, товаров для садоводства, строительства, отдыха, одежды и обуви, косметики и парфюмерии. Объясняется это в первую очередь накопившимся с 2020 г. отложенным спросом.

Сейчас посещаемость торговых центров практически сравнялась с допандемийной, но уровень выручки прежних цифр не достиг, люди явно стали проявлять интерес к более дешевым товарам.

Кафе и рестораны отметили, что заказчики все чаще предпочитают немноголюдные семейные торжества. Это позволяет соблюдать ограничения по заполняемости, но уменьшает средний чек.

Центробанк отмечает, что динамика оплаты труда в регионе в целом положительная, но неоднородная. Промышленность, торговля и транспорт, сфера услуг, спорта и развлечений растут, благодаря чему компании могут платить людям больше. Рост зарплат в строительстве, сельском хозяйстве, деревообработке, складском и жилищном хозяйстве связан с дефицитом рабочей силы. Замедлился рост зарплат в госуправлении и финансовом секторе.

Напомним, в Екатеринбурге за последний месяц существенно вырос спрос на товары и услуги свадебной тематики. Например, свадебные платья стали покупать на 27% чаще аналигичного периода в пандемийном 2020 г.

Ранее DK.RU писал о том, что в России, в том числе на Урале, замерли цены на новостройки. Для того, чтобы продать возведенные квадратные метры, застройщикам придется давать покупателям заметные скидки.

Автор: Александра Клименко
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