На аттракционы ЦПКиО нужно 500 млн рублей. Власти думают о концессии

Управление культуры администрации Екатеринбурга готовит дорожную карту развития ЦПКиО им. Маяковского. Через две недели ее должны представить депутатам гордумы.

Основой для концепции развития екатеринбургского Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского станет проект, который проходил общественные обсуждения два года назад.

Его готовили голландские специалисты и это был лишь концепт развития. В нем не были учтены ни схемы коммуникаций, ни план земельных участков. Не было и понимания по нормативным актам, которые следует принимать во внимание, разрабатывая рабочий план, — приводит слова главы управления культуры Ильи Маркова агентство ЕАН.

Чиновник рассказал изданию, что большая часть идей, предложенных голландцами, будет учтена. В частности, «партерный парк» — пространство, разбитое на множество локаций с различным функционалом, от выращивания клумб до чтения лекций на открытом воздухе.

Одна из зон парка отдана под аттракционы — так же, как и сейчас, но, по словам чиновника, непонятно, где брать деньги на их реновацию. По подсчетам управления культуры, чтобы обновить развлекательную зону, необходимо 500 млн руб.

Один вариант — отдать аттракционы в концессию. Другая возможная стратегия — вкладывать бюджетные средства, по 100 млн в год. Это выгодно, срок окупаемости там короткий — по 5-7 лет, — рассказал Илья Марков.

Окончательное решение будет приниматься при рассмотрении дорожной карты депутатами гордумы.

Напомним, об обновлении ЦПКиО заговорили несколько лет назад. Однако изменения, которые действительно порадовали горожан, начались только в прошлом году, когда главой парка стала Екатерина Кейльман. За время ее работы в парке обновили фудкорт, свои заведения стали открывать рестораторы города. Зимой 2020 г. в ЦПКиО запустили обновленный каток. В начале 2020 г. Екатерина Кейльман решила избавиться от части аттракционов, которые «не вписываются в концепцию парка и провоцируют детей на импульсивные траты». В частности было демонтировано колесо обозрения. В конце мая 2021 г. стало известно, что Екатерина Кейльман написала заявление об увольнении с поста директора с 1 июня. Свое решение она объяснила постояным давлением и стрессом.

Как сообщал DK.RU, новым руководителем ЦПКиО стал Павел Зубакин, который ранее был заместителем директора парка по общим вопросам. Как рассказал на своей странице в Instagram мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, его кандидатуру предложила экс-директор парка Екатерина Кейльман.