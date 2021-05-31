«Положительные начинания будут продолжены». Мэр назвал имя нового директора ЦПКиО

С 1 июня в одном из крупнейших городских парков будет новый руководитель. Прежний директор Екатерина Кейльман покинула этот пост, объяснив свое решение «постоянным давлением и стрессом».

Новым руководителем Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского с 1 июня станет Павел Зубакин, заместитель директора парка по общим вопросам. Как написал на своей странице в Instagram мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, его кандидатуру предложила экс-директор парка Екатерина Кейльман.

Весной я побывал в парке Маяковского и, как и большинство горожан, был приятно удивлен переменами. ЦПКиО действительно стал излюбленным местом отдыха екатеринбуржцев. И очень хотелось бы, чтобы к 300-летию Екатеринбурга большая часть работ в парке Маяковского была выполнена. Безусловно, парку есть куда расти, территория должна развиваться и дальше, потому что Екатеринбург достоин большего. Беспокойств у горожан быть не должно — положительные начинания бывшего директора будут продолжены, — считает Алексей Орлов.

Екатерина Кейльман в свою очередь написала, что очень рада, что ее услышали. Напомним, она была директором парка с 2019 г. и до 1 июня 2021 г. Свое решение покинуть этот пост она объяснила постоянным давлением и стрессом, а также меняющейся позицией мэрии по поводу ее работы. Екатерина Кейльман также говорила, что предложила кандидатуру на замену, но услышана не была. Ранее появлялась информация, что пост руководителя ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге может занять Наталья Змеева, экс-глава МФЦ в Свердловской области. Павел Зубакин в совместном с Екатериной Кельман интервью рассказывал DK.RU об изменениях в ЦПКиО.