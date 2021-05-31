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«Положительные начинания будут продолжены». Мэр назвал имя нового директора ЦПКиО

Павел Зубакин
Павел Зубакин. Иллюстрация: Пресс-служба ЦПКиО

С 1 июня в одном из крупнейших городских парков будет новый руководитель. Прежний директор Екатерина Кейльман покинула этот пост, объяснив свое решение «постоянным давлением и стрессом».

#ЦПКИО#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Новым руководителем Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского с 1 июня станет Павел Зубакин, заместитель директора парка по общим вопросам. Как написал на своей странице в Instagram мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, его кандидатуру предложила экс-директор парка Екатерина Кейльман.

Весной я побывал в парке Маяковского и, как и большинство горожан, был приятно удивлен переменами. ЦПКиО действительно стал излюбленным местом отдыха екатеринбуржцев. И очень хотелось бы, чтобы к 300-летию Екатеринбурга большая часть работ в парке Маяковского была выполнена. Безусловно, парку есть куда расти, территория должна развиваться и дальше, потому что Екатеринбург достоин большего. Беспокойств у горожан быть не должно — положительные начинания бывшего директора будут продолжены, — считает Алексей Орлов.

Екатерина Кейльман в свою очередь написала, что очень рада, что ее услышали. Напомним, она была директором парка с 2019 г. и до 1 июня 2021 г. Свое решение покинуть этот пост она объяснила постоянным давлением и стрессом, а также меняющейся позицией мэрии по поводу ее работы. Екатерина Кейльман также говорила, что предложила кандидатуру на замену, но услышана не была. Ранее появлялась информация, что пост руководителя ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге может занять Наталья Змеева, экс-глава МФЦ в Свердловской области. Павел Зубакин в совместном с Екатериной Кельман интервью рассказывал DK.RU об изменениях в ЦПКиО. 

Наша команда продолжает идти по намеченному пути, делать парк лучше, красивее и удобнее для вас, — так в Instagram парка охрактеризовали назначение нового директора. 

Автор: Анна Хлебникова
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