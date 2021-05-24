«Постоянное давление и стресс». Екатерина Кейльман рассказала о причинах ухода из ЦПКиО

Директор ЦПКиО Екатеринбурга запустила масштабную модернизацию парка, но постоянно сталкивалась с жалобами и противостоянием предпринимателей, которые работали в парке до ее прихода.

Директор ЦПКиО Екатеринбурга Екатерина Кейльман подтвердила, что покидает свой пост 1 июня и рассказала о причинах ухода.

Это была фантастическая эпоха моей жизни, которая принесла мне очень много. Очень много чудесного опыта и очень много слез, переживаний и страха. Причин для ухода много, личные, профессиональные, психологические. Постоянное давление и стресс. Последней каплей и основной причиной моего ухода стали неуместные бюрократические интриги: сначала мне предложили стать исполняющей обязанности директора, потом предложили договор на 30 дней. Именно в этот момент я и приняла решение об уходе, — написала Екатерина Кейльман на своей странице в Instagram.

Она добавила, что после этого последовала череда встреч, «где позиция города поменялась, меня долго уговаривали, предложили договор уже на три года, но знаете... бывает точка невозврата, после которой уже все потеряло смысл»:

Представьте себе, что Вы видите цель и ведете к ней свою команду, бизнес, сообщество. И вдруг Вы осознаете, что в любой момент Ваш трудовой договор будет дезавуирован. Что Вы скажете своим соратникам? Ребята, наверху видней? Я живой человек и не могу работать с выбитой почвой из-под ног, бороться 24/7 непонятно с кем.

Екатерина Кейльман выразила благодарность заместителю мэра Екатеринбурга по социальной политике Екатерине Сибирцевой, начальнику управления культуры администрации города Илье Маркову, а также предпринимателям, которые вложили средства в развитие парка.

Думаю, что парк уже поменялся и стал принадлежать горожанам, которые больше не позволят его превратить в колхозную помойку или разменную монету. И парк ждет новый яркий этап развития, — считает Екатерина Кейльман. — Благодаря частным инвестициям и изменилось общественное пространство, мне кажется это уникальный кейс, который прекрасно показывает неравнодушие и самобытность жителей Екатеринбурга.

Она добавила, что высказала свое мнение по кандидатуре директора, но оно не было рассмотрено и учтено. В ее дальнейших планах – отдохнуть несколько месяцев.

Напомним, Екатерина Кейльман возглавила ЦПКиО в конце 2019 г., сменив Романа Шадрина. Ранее Кейльман была исполнительным директором Tele-Club.

В начале 2020 г. директор парка решила избавиться от части аттракционов, которые «не вписываются в концепцию парка и провоцируют детей на импульсивные траты». Владелец компании, которая владеет почти 30 развлечениями, среди которых батуты, детский паровоз, «лопни шарик» и другие написал на нее заявление в полицию.

В феврале 2021 г. бывший директор парка написал в полицию заявление на Екатерину Кейльман. Он заявил, что подрядчика для установки колеса обозрения выбрали незаконно, а сам парк недополучает доход от работы коммерсантов. В начале этого года стало известно, что парк Маяковского может так и не дождаться глобальной реконструкции — не нашлось инвесторов. Общие инвестиции оценивались в 2 млрд руб., из них 1,4 млрд руб. должны были внести инвесторы, порядка 600 млн руб. бюджет.

За время работы Екатерины Кейльман на посту директора в парке обновили фудкорт, свои заведения стали открывать рестораторы города. Зимой 2020 г. в ЦПКиО запустили обновленный каток.

В марте 2021 г. DK.RU брал интервью у Екатерины Кейльман, тогда она заявила, что «пока в состоянии «держать удар»: