С фудтраками и кафе на льду. В ЦПКиО откроют огромный каток «Северное сияние»

Парк Маяковского в этом году поменяет расположение главного катка. Вместо центральной части парка он займет площадку фан-зоны. Там построят теплые павильоны и сцену.

В ЦПКиО на территории фан-зоны откроется каток «Северное сияние» площадью 12,5 тыс. кв. м. В пресс-службе парка рассказали, что лед заменит традиционный каток, который ранее заливали в центральной части парка:

Лед будет на фан-зоне — в три раза больше катка, который раньше работал. Аллеи будут свободны для прогулок среди заснеженных елей. Уже строится большой теплый павильон, в нем будет прокат коньков, раздевалка, камеры хранения, кафе, туалеты. Чтобы уверенно стоять на льду, можно взять поддержку для обучения катанию в виде северных животных – морских котиков, белых медведей̆ и пингвинов. Прямо на льду будут стоять фудтраки и кафе, к которым можно подъехать на коньках.

На катке также построят сцену-студию с прозрачными стенами. Там будут проходить концерты, прямые эфиры и играть диджеи.

В пресс-службе парка рассказывают, что в каникулы и по выходным на катке будут проводить мастер-классы по фигурному катанию, спортивные и детские активности. Инвестиции в новый каток составят 45 млн руб.

Ранее руководство парка также анонсировало установку нового колеса обозрения. Аттракцион высотой 35 метров и 20-ю закрытыми кабинками установят уже в мае 2021 г. на месте старого колеса обозрения. Инвестиции в этот проект — 60 млн руб., 12 млн руб. из которых потребуется на благоустройство территории.

Ранее DK.RU рассказывал, что в декабре 2019 г. в парке сменился директор, им стала Екатерина Кейльман, которая ранее работала в компании Tele-club, продюсировала фестивали «Гастроном», «Вилы», «Маяк» и альтернативный День города. С ее приходом в парке анонсировали серьезные изменения. В частности, вновь зашла речь о серьезной реконструкции по проекту голландского бюро Svesmi. Как сообщал DK.RU, проект был выполнен по заказу компании Acons Group, которая возводит по соседству с парком ЖК «Клевер Парк». По словам главы Acons Group Ивана Кузнецова, вложения в реконструкцию парка оцениваются в 2 млрд руб. 1,4 млрд руб. из этой суммы могут внести инвесторы, порядка 600 млн руб. — бюджет.