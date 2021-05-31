Авиакомпании увеличивают число рейсов на курортные направления из Кольцово

В июне авиперевозчики расширяют полетные программы из Екатеринбурга. Из Кольцово увеличивается количество прямых перелетов по России в горы и к морю, а также расширяется международное авиасообщение.

Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды. Рейсы будут осуществлять дважды в неделю (по средам и субботам) с 19 июня. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, полеты будут выполняться на российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Вылет из Екатеринбурга в 21:30, прибытие в Минеральные Воды — в 22:40. Вылет обратного рейса — в 23:40, прибытие в Екатеринбург — в 04:40 следующего дня. Время в полете составит 3 часа 10 минут.

Улететь из Екатеринбурга в Минеральные Воды также можно будет по вторникам и четвергам с короткой пересадкой в Магнитогорске. Эти рейсы стартуют 8 июня, Перелет со стыковкой займет 4 часа 50 минут.

«Аэрофлот» впервые начал летать в Сочи и Симферополь, сообщает пресс-служба аэропорта «Кольцово». Полеты в Сочи планируются семь раз в неделю. Вылет из Кольцово — в 16:20 по местному времени по понедельникам, вторникам и пятницам, по четвергам и субботам в 20:30, в 18:20 по средам и в 18:25 по воскресеньям. Рейсы в Симферополь запланированы ежедневно, кроме вторника, а по понедельникам и пятницам по два рейса, время вылета зависит от дня недели и периода выполнения рейса.

С 29 мая «Аэрофлот» также начнет выполнять рейсы по маршруту Екатеринбург — Анапа. Полеты запланированы ежедневно, кроме понедельника. Вылет из Кольцово — в 04:25 и в 07:20 по местному времени по вторникам, в 16:45 — по четвергам и субботам, и в 08:35 — по воскресеньям, в 20:55 — по средам и пятницам. С 20 июня авиакомпания планирует выполнять рейсы в Геленджик по четвергам и воскресеньям. Время вылета в 08:20 по местному времени.

Полеты по всем направлениям будут выполняться на самолетах Airbus A320 вместимостью до 158 пассажиров. Время в пути составит чуть более трех часов. С приходом на эти направления нового авиаперевозчика общее количество рейсов из Кольцово на российские черноморские курорты в июне достигнет 21 в сутки.

Добавим, что постепенно из Кольцово увеличиваются и международные рейсы. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Исключение составили вывозные перелеты, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие рейсы, напоминает JustMedia.ru.

В июне возобновляется прямое авиасообщение с Грецией и Болгарией. Ранее DK.RU сообщал о прямом авиасообщении между Екатеринбургом и Черногорией и Израилем. Лоукостер «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот»), открыл продажу билетов на новые рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга.

Кроме того, стало известно, что Росавиация выдала разрешения на организацию рейсов из Екатеринбурга по трем новым зарубежным направлениям: на Кубу, Мальдивы и в Сербию. Раньше перелеты туда совершались только из Москвы.