«Деловой квартал» вошел в рейтинг самых цитируемых СМИ

DK.RU стал единственным изданием в топ-25, выпускающим информацию исключительно о бизнесе и для бизнеса. Ранее редакция удостоилась награды главного журналистского конкурса региона «Хрустальное перо».

Результаты исследования медиарынка Свердловской области за 2020 г. представила компания «Медиалогия». В топ-25 вошли преимущественно общественно-политические издания, таблоиды и городские порталы. Ранжирующим показателем стала цитируемость изданий в других СМИ.

«Деловой квартал» в рейтинге — единственное медиа, приоритетом для которого является экономическая и бизнес-повестка. Издание занимает сразу две строчки: как интернет-портал DK.RU и как журнал «Деловой квартал» (единственный журнал в топ-25). По совокупности баллов издание входит в топ-15 самых цитируемых СМИ региона.

В тройке лидеров — таблоиды «Ура.ру» и Znak.com, а также городской портал E1. Авторы исследования отмечают, что рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 61 тыс. наиболее влиятельных источников. При расчете показателей исключены возможности для манипуляций и «накруток» результатов.

Всего в регионе действует порядка 300 изданий разного формата, зарегистрированных Роскомнадзором в качестве СМИ.

«Деловой квартал» — лидер рейтингов и призер профессиональных конкурсов. В 2019 г. DK.RU вошел в топ-3 самых читаемых российских медиа (премия «Медиатор», учредитель — Mail.Ru Group). В 2020 г. редакция получила награду главного журналистского конкурса Свердловской области «Хрустальное перо».

О вкладе DK.RU в формирование позитивного отношения общества к деловым людям ранее говорил первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Михаил Черепанов:

Функционирование бизнеса невозможно без коммуникаций. Деловая пресса, ярким представителем которой является «Деловой квартал», для бизнес-сообщества — инструмент, через который предприниматели могут заявить о себе, рассказать о своих проблемах и трудностях, поделиться опытом или успехами. Профессионализм авторов и объективность подачи материалов делают издание столь востребованным среди читательской аудитории, состоящей в том числе из предпринимателей и топ-менеджеров.

«Деловой квартал» | DK.RU — независимое российское СМИ, миссия которого — поддержка отечественного бизнеса и отстаивание интересов предпринимательского сообщества.

Аудитория издания — собственники и топ-менеджеры бизнеса, руководители подразделений федеральных и международных компаний, ведущие специалисты, чиновники и госслужащие.

«Деловой квартал» начал свою работу в Екатеринбурге в 1994 г., в настоящее время имеет федеральную редакцию и представительства в крупнейших финансовых центрах страны. Помимо онлайн-продуктов «Деловой квартал» выпускает журнал и является организатором бизнес-мероприятий.

В 2010 г. издание учредило бизнес-премию «Человек года», которую вручает ежегодно. Еще один проект, отмечающий успехи предпринимателей, — «Главные люди Урала» — стал регулярным с 2020 г.

«Деловой квартал» является стратегическим информационным партнером СОСПП. Официальное соглашение подписано в феврале 2021 г.