Названы лучшие промышленники региона. Кто получил «Премию №1»

В Екатеринбурге состоялся прием губернатора Свердловской области в честь Дня российского предпринимательства. Глава региона вручил знаки отличия и принял участие в подведении итогов «Премии №1».

Мероприятие состоялось 25 мая на площадке Синара-Центра. В этом году в лонг-лист «Премии №1» вошли более 70 ведущих уральских предприятий. Из них в шорт-лист каждой номинации вошли три претендента на победу. Список номинантов премии формируется учредителями премии, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), на основании открытой информации, данных исполнительных органов власти, общественных объединений, институтов развития. Шорт-лист составляют члены экспертных комиссий, лауреатов в каждой номинации определял оргкомитет премии.

Гран-при премии «Премии №1» в этом году получил президент научно-производственного холдинга ВМП Михаил Вахрушев (читайте на DK.RU: Завод за 1 млрд руб. Как на Урале создали производство, конкурирующее с Западом).

Победители в номинациях:

Инвестиционный проект «Номер один» — «ЕВРАЗ НТМК» (г. Нижний Тагил).

Экологический проект «Номер один» — «Первоуральский новотрубный завод».

«Номер один» за стойкость в условиях пандемии — «Юлта».

«Номер один» в борьбе с пандемией» — Уральский оптико-механический завод.

Губернатор присвоил почетное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» за особые заслуги, способствующие ее развитию и укреплению индивидуальному предпринимателю Сергею Вотинцеву, гендиректору НПП «Машпром» Александру Котельникову, гендиректору УК «Про-Бизнес-Парк» Денису Ремезову и директору санатория-профилактория «Дюжонок» Оксане Смирновой.

Игоря Заводовского, директора ООО «Малышева-73», и Константина Погребинского, директора ООО «Инвестторгстрой», наградили знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области.

Илье Бориско, директору «ПланКомплекта», Рафаилу Валиеву, гендиректору научно-производственного центра «НовАТранс» и Юрию Казанцеву, гендиректору компании «Вектор-медицинские системы» Евгений Куйвашев вручил почетные грамоты за активное участие в социально-экономическом развитии области.

Сегодня в этом зале собрались люди, чья деловая инициатива, смелость и целеустремленность служат двигателем развития экономики, способствуют росту качества жизни уральцев. Свердловская область входит в число российских регионов-лидеров по ключевым показателям развития предпринимательства. Малый и средний бизнес обеспечивает работой около 30 процентов уральцев, формирует серьезные поступления в бюджет, способствует инновационному росту, научному и технологическому прогрессу, — сказал губернатор.

Представители компании КПМГ, генерального партнера премии, подчеркнули, что в этом году c помощью «Премии №1» было как никогда важно поддержать бизнес-сообщество и отметить игроков рынка, которые смогли выстоять и даже вырасти во время кризиса.

Сплоченность, понимание личной ответственности каждого человека и желание развиваться помогли уральскому бизнесу в это непростое время. Премия №1, лауреатами которой в этом году стали самые профессиональные и достойные игроки рынка, является важным инструментом поддержки, признания грамотного управления и стойкости духа уральских предприятий. Для КПМГ важно быть частью события, которое чествует достойных предпринимателей региона. Им удалось устоять в пандемию и укрепить свои позиции в профессиональной сфере. Командная работа, стойкость духа и экспертность — вот залог успеха в любые времена! Поддержание диалога бизнеса и власти дает необходимую точку опоры всем участникам рынка Уральского региона. Для КПМГ возможность выступить в качестве генерального партнера Премии №1 — это возможность выразить глубокий интерес и сопричастность к деятельности крупнейших предприятий Урала, — подчеркнул руководитель Уральского регионального центра КПМГ Никита Адамов.

Напомним, что «Премия №1» была учреждена Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палатой в 2016 году. В этом году соорганизатором выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

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Какие компании вошли в шорт-листы номинаций в 2021 г. — смотрите по ссылке.