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Экспертный совет «Премии №1» объявил уральские компании, вошедшие в шорт-лист

Экспертный совет «Премии №1» объявил уральские компании, вошедшие в шорт-лист
Иллюстрация: СОСПП

Эксперты ежегодной премии уральских промышленников и предпринимателей отобрали самые яркие, эффективные и успешные предприятия региона, которые не снижали темпы развития в пандемию.

25 мая в Екатеринбурге Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) при поддержке правительства Свердловской области проведут ежегодную премию уральских промышленников и предпринимателей «Номер один». Соорганизатором Премии в этом году выступает Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Ежегодно оргкомитет Премии отмечает самых ярких, эффективных и успешных представителей уральского бизнеса. 

В этом году в лонг-лист «Премии №1» вошли более 70 ведущих уральских предприятий. Из них в шорт-лист каждой номинации вошли 3 претендента на победу. Список номинантов премии формируется учредителями на основании открытой информации, данных исполнительных органов власти, общественных объединений, институтов развития. Шорт-лист (три номинанта) составляют члены экспертных комиссий, лауреатов в каждой номинации определяет оргкомитет премии.

Шорт-лист 2021 номинации инвестиционный проект «Номер один»:

  • АО «ЕВРАЗ НТМК» (г. Нижний Тагил);
  • ООО «Атомстройкомлекс Цемент» (Сысертский район);
  • ООО «Талицкие молочные фермы» (г. Талица).

Шорт-лист номинации экологический проект «Номер один»:

  • АО «Первоуральский новотрубный завод»;
  • АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»;
  • Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод».

Шорт-лист номинации «Номер один» за стойкость в условиях пандемии:

  • ООО «Юлта»;
  • ООО «Завод «Трансформатор – Реж»;
  • ИП Зиновьева Екатерина Александровна.

Шорт-лист номинации «Номер один» в борьбе с пандемией:

  • АО «ПО «УОМЗ»;
  • ООО «Завод Медсинтез»;
  • АО «Здравмедтех-Екатеринбург».

Кто станет победителем в каждой номинации и кто получит Гран-при конкурса станет известно на следующей неделе. Церемония вручения «Премии №1» состоится 25 мая в Синара-Центре. 

Напомним, что «Премия №1» была учреждена Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палатой в 2016 году.

В числе лауреатов «Премии №1» в прошлые годы — Институт реакторных материалов,  компания «СКБ-Контур», АО «Уралэлектромедь», общество «Малышева, 73» и другие.

Автор: Гринина Ирина
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