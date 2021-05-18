«Только не повышайте цены!». Уральским аграриям выдали несколько миллиардов из бюджета

Чтобы сдержать рост цен на продукты, власти Свердловской области ведут переговоры о формировании «социального перечня» с торговыми сетями. Местных производителей уже поддержали рублем, но выборочно.

18 мая Евгений Куйвашев проверил ход посевных работ в Свердловской области, в частности, посетил агрохолдинг «Патруши» (предприятие «УГМК-Агро»). По его словам, перед властями стоит задача добиться, чтобы все, что растет на уральской земле, всегда было в изобилии на прилавках и по доступным ценам.

В этом году власти выделили на поддержку аграриев Свердловской области 3,8 млрд руб. Это позволяет сельхозтоваропроизводителям не завышать стоимость продукции. Деньги распределяются через систему грантов. Она продолжает действовать. Следующий отбор будет объявлен в июле.

Параллельно областные чиновники ведут переговоры с торговыми сетями.

Определили с каждой «социальный перечень», в котором в среднем по 12 основных продуктов — молоко, хлеб, масло и так далее. Они обещают цены на них держать. Мы будем строго следить. Сейчас договариваемся этот перечень расширить – минимум вдвое», — отметил Евгений Куйвашев (цитата по ЕАН).

Напомним, что в конце 2020 г. российские власти решили административно ограничивать цены на сахар и подсолнечное масло из-за их резкого подорожания, пусть даже по объективным причинам. А потом пытались распространить действие механизма и на другие категории продуктов. Сейчас обсуждается даже административное ограничение цен на металлы.

Не все считают такой подход правильным. Так, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина призвала отказаться от административного регулирования цен.

На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства, — сказала она.

Ранее DK.RU выяснил, что думают о регулировании цен на продукты екатеринбургские бизнесмены.