Кабмин предложил сдерживать цены на стройматериалы. И ввести для металлургов допналоги

«Излишними налогами предложили компенсировать те изменения цен, которые будут заложены в бюджетные стройки». Стабилизировать рост цен на стройматериалы хотят за счет металлургических компаний.a

6 апреля Минстрой обсуждал с представителями металлургических компаний рост цен на стройматериалы, и замглавы Минпромторга Виктор Евтухов предложил два варианта сдерживания цен на металлопродукцию. Как пишет РБК со ссылкой на участников встречи, первый сценарий предусматривает установку индикативной цены на арматуру, металлопрокат, металлолом и другое сырье, используемое в строительстве.

Такую идею выдвинул вице-премьер Андрей Белоусов. Согласно его инициативе, у компаний, которые будут продавать металлопродукцию на экспорт или на внутреннем рынке дороже определенной цены, изымут часть излишней маржи, возможно, за счет повышения налогов на продажи по завышенным ценам. Полученные таким образом средства планируется отправить на строительство государственных объектов, идея потребует изменений в Налоговом кодексе.

Минпромторг предложил другой вариант — компенсировать подорожание бюджетных строек за счет повышения налогов для металлургических компаний.

Речь шла о том, что если металлурги сейчас будут получать большую маржу за счет роста цен, они заплатят в бюджет налогов больше, чем было запланировано. Этими излишними налогами предложили компенсировать те изменения цен, которые будут заложены в бюджетные стройки, — сказал источник агентства.

Оба предложения глубоко еще не прорабатывались. До этого Минстрой выдвинул идею пересматривать цены на длинные госконтракты, если общая стоимость строительных или реставрационных работ по ним выросла более чем на 5% из-за подорожания стройматериалов.

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Застройщики жалуются на 50-процентное подорожание арматуры и металлопроката с ноября 2020 г., это связано в том числе с выросшими объемами экспорта металла. С 1 февраля ввели платежи за экспорт лома, что помогло частично стабилизировать ситуацию, говорил вице-премьер Марат Хуснуллин.