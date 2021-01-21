Правительство хочет расширить регулирование цен на еду. Хотя механизм не работает

Административное регулирование цен — плохой механизм, но иначе подорожание продуктов не сдержать, считают в Минсельхозе. Хотя попытка установить предельные цены на масло и сахар привела к сбоям.

После того как в конце прошлого года правительство установило предельные цены на сахар и подсолнечное масло, в кабмине задумались о жестком ограничении цен на зерно и макароны, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, Минсельхоз готов пойти на такой шаг, так как фермеры сдерживают продажи зерна, ожидая дальнейшего роста цен.

В первую рабочую неделю января пшеница подорожала в среднем на 3,5% до 15,52 тыс. руб. за тонну, по данным «Совэкона». Кроме того, по данным Минсельхоза, с 11 по 17 января макаронная продукция подорожала на 8%. При дальнейшем подорожании стоимость макарон может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и ритейлерами, как ранее зафиксировали цены на сахар и подсолнечное масло, передал собеседник издания слова замглавы Минсельхоза Оксаны Лут на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке.

В Минсельхозе заявили, что рекомендовали губернаторам попросить производителей сдержать цены на макароны, яйца и картофель.

Рынок решил: попытка регулировать цены на еду привела к сбоям в поставках

При этом попытка административно регулировать цены на масло и сахар сработала плохо: у небольших и средних торговых сетей возникли трудности с их поставками, так как они не готовы платить премию за доставку до магазинов. Г-жа Лут считает этот механизм плохим, но возразила, что иначе стабилизировать цены в магазинах было невозможно.

Фермеры предпочитают пока не продавать зерно, рассчитывая на рост цен, и непонятно, какими могут быть юридические основания для ограничения цен. И если на рынке производства сахара и подсолнечного масла несколько крупных игроков, то на зерновом рынке — около сотни тысяч, договориться с которыми будет непросто, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов.