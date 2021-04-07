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Председатель ЦБ призвала отказаться от административного регулирования цен

Председатель ЦБ призвала отказаться от административного регулирования цен
Иллюстрация: Скриншот видео на YouTube

«Это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства». Эльвира Набиуллина призвала использовать другой механизм для сглаживания роста цен на товары.

#ЦЕНТРОБАНК#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

В России необходимо быстрее отказаться от административного ограничения цен и вместо этого рассмотреть демпфер как механизм сглаживания волатильности по различным товарам, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на форуме Московской биржи.

На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства, — сказала она (цитата по ТАСС).

Г-жа Набиуллина отметила, что для смягчения волатильности по различным товарам стоит прибегать к демпферным механизмам. 

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«Демпферы показали себя эффективно на рынке нефтепродуктов, на мой взгляд. Поэтому, может быть, есть желание по многим товарам волатильность так смягчать. Но здесь тоже надо быть аккуратным, чтобы не увлекаться этим механизмом. Главное — демпфер должен быть понятным и прозрачным для производителей, бюджетно нейтральный должен быть механизм», — добавила глава ЦБ.

В конце 2020 г. российские власти решили административно ограничивать цены на сахар и подсолнечное масло из-за их резкого подорожания, пусть даже по объективным причинам.  А потом пытались распространить действие механизма и на другие категории продуктов. Сейчас обсуждается даже административное ограничение цен на металлы. 

Автор: Андрей Пермяков
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