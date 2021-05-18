Уральский миллиардер приобретает брокерские фирмы в Евросоюзе и Великобритании

Цель покупки — помочь российским клиентам инвестировать в международные рынки, а западным — выйти на рынки РФ и СНГ. Работу этого блока курирует один из самых известных инвестбанкиров страны.

В марте 2021 г. Группа «Синара» объявила о создании международного инвестиционного блока на базе «СКБ-Банка». Председателем совета директоров Sinara Financial Corporation стал сын владельца холдинга Дмитрия Пумпянского Александр Пумпянский.

До конца июня Sinara Financial Corporation намерена закрыть сделки по покупке брокерских компаний в ЕС и Великобритании.

Это позволит предлагать российским клиентам выход на международные рынки, а также предоставлять услуги для западных инвесторов, желающих выйти на рынки России, СНГ. Наш главный фокус лежит в области развития управления благосостоянием, брокерских и инвестиционно-банковских услуг. Нам удалось привлечь высокопрофессиональных топ-менеджеров с многолетним опытом в этой сфере и создать сильную команду, ориентированную на максимальный результат, — комментирует Александр Пумпянский.

Ранее Дмитрий Пумпянский пригласил Романа Лохова, бывшего главного исполнительного директора BCS Global Markets, возглавить команду международного инвестиционного блока. Г-н Лохов занял пост генерального директора Sinara Financial Corporation.

Новая инвестиционная структура специализируется на услугах доверительного управления, брокерского обслуживания, управление активами, аналитике и консультировании частных клиентов. А также на кредитовании, структурном финансировании, организации и выпуске облигаций, консультировании и аналитике, поддержке сделок слияния-поглощения, прайм-брокеридже компаний.

Напомним, что в этом году Forbes поставил Дмитрия Пумпянского на 62-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов России. По оценке издания, он владеет активами на $2,4 млрд.

Ранее DK.RU писал, что подразделение Группы «Синара» — компания «Синара–Девелопмент» стала единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023. На подготовку спортивной, транспортной и общегородской инфраструктуры к проведению Универсиады будет потрачено порядка 64,72 млрд руб. Большую часть средств — 34 млрд руб. — выделит областной бюджет, 1,6 млрд руб. — городская казна. Ок 10 млрд руб. направило правительство РФ. Оставшиеся деньги должны поступить из внебюджетных источников.

О специфике объектов Деревни Универсиады и ходе строительства DK.RU рассказал генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. Он убежден, что и после спортивного события ни одно из сооружений не будет простаивать без дела: