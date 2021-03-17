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Новый игрок на рынке. Уральский миллиардер создал строительную компанию

Новый игрок на рынке. Уральский миллиардер создал строительную компанию
Иллюстрация: Яндекс.Панорама

Возглавил строительную фирму Андрей Пархомчук, который является заместителем генерального директора по коммерции в Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Группа «Синара», собственником которой является уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский, вывела на строительный рынок нового игрока.

По информации из открытых источников, 9 марта 2021 г. «Синара» учредила строительную компанию «Синарастройкомплект», основным видом деятельности которой указано строительство жилых и нежилых зданий. Уставной капитал новой строительной компании — 100 млн руб. Генеральным директором компании указан Андрей Пархомчук. Новая фирма зарегистрирована по адресу ул. Розы Люксембург, стр. 51, где расположен офис ТМК, группы «Синара» и «СКБ-банка».

Известно, что Андрей Пархомчук входит в состав правления ТМК и является заместителем генерального директора по коммерции. В Группе «Синара» пока что не прокомментировали, с какой целью создана строительная фирма. 

Добавим, что в 2009 г. был создан дивизиональный холдинг Группы «Синара» — компания «Синара–Девелопмент», которая занимается возведением жилых домов в Екатеринбурге. Уставной капитал компании составляет 929,4 млн руб.

В мае правительство РФ подписало распоряжение, в котором АО «Синара-Девелопмент» назначается единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023. Документ дает право основному подрядчику привлекать сторонние компании — при условии исполнения своими силами не менее 30% всех работ, сообщал DK.RU.

Кроме того, в декабре 2019 г. была создана строительная компания ООО «Синатом», которая стала подрядчиком строительства центра ядерной медицины в столице Бурятии — городе Улан-Удэ, рассказывал DK.RU. Компания обладает лицензиями Ростехнадзора на сооружение исследовательских и промышленных ядерных установок. «Синаре» принадлежит 51% предприятия, 49% — Трубной металлургической компании.

Отметим, Группа Синара в последнее время активно диверсифицирует бизнес. В конце прошлого года стало известно, что компания выступит стратегическим инвестором туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике. Как рассказывал DK.RU, 17 декабря 2020 г. президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский подписал Соглашения о намерениях по развитию туристской ОЭЗ «Архыз».

Автор: Екатерина Тарханова
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