В АСВ назвали банк, который вернет деньги клиентам «Нейвы»

Клиенты банка «Нейва», который в середине апреля потерял лицензию, смогут вернуть деньги через банк «Открытие». Получить средства можно в 22 отделениях.

О выборе банка-агента сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Банк «ФК Открытие» стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва», в отношении которого 16 апреля 2021 года наступил страховой случай, — рассказали в пресс-службе АСВ.

Также в АСВ пояснили, что агентство задействует сеть из 22 структурных подразделений «Открытия» — основная их часть находится в Свердловской области.

Чтобы получить страховое возмещение, вкладчикам необходимо прийти в банк-агент с документом, удостоверяющим личность, и заполнить заявление. Выплаты начнутся с 26 апреля. Получить деньги можно в течение года, напоминает JustMedia.ru. Обратиться за страховкой вкладчики смогут в любое время.

Отметим, что некоторые офисы «Нейвы» пока продолжают работу. Как писал DK.RU, физические и юридические лица могут обратиться за выпиской по счетам, оставить заявление о включении в реестр требований кредиторов, а также забрать ценности из ячеек.

Напомним, информация об отзыве лицензии у Банка «Нейва» появилась на сайте ЦБ РФ утром 16 апреля. Регулятор обвинил его в нарушении федеральных законов о банковской деятельности. В частности, требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. А также в проводении в значительных объемах сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

Председатель правления банка «Нейва» Константин Левушкин подчеркнул, что банк не нарушил ни один норматив ЦБ. Он связал решение регулятора с текущей геополитической ситуацией.

Наша вина в том, что мы вовремя не почуяли смену направления регулятора. Граждане, покупающие доллары США, покупающие обязательства иностранного государства — это неправильно. Огорчает, что регулятор отозвал лицензию без объявления войны и без объяснения причин. Мы действительно торговали валютой в больших объемах, это была наша деятельность и наши клиенты зарабатывали на этом, — сказал он, выйдя к клиентам, собравшимся у дверей банка 16 апреля.

Заместитель председателя правления банка «Нейва» Павел Ефремов рассказал, как развивалась ситуация в последние месяцы, и поделился размышлениями о причинах отзыва лицензии на своей странице в соцсети Facebook: