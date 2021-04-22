Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.04
76,42
92,04
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В АСВ назвали банк, который вернет деньги клиентам «Нейвы»

В АСВ назвали банк, который вернет деньги клиентам «Нейвы»
Иллюстрация: официальный сайт банка

Клиенты банка «Нейва», который в середине апреля потерял лицензию, смогут вернуть деньги через банк «Открытие». Получить средства можно в 22 отделениях.

#БАНКИ#НОВОСТИ

О выборе банка-агента сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Банк «ФК Открытие» стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва», в отношении которого 16 апреля 2021 года наступил страховой случай, — рассказали в пресс-службе АСВ.

Также в АСВ пояснили, что агентство задействует сеть из 22 структурных подразделений «Открытия» — основная их часть находится в Свердловской области.

Чтобы получить страховое возмещение, вкладчикам необходимо прийти в банк-агент с документом, удостоверяющим личность, и заполнить заявление. Выплаты начнутся с 26 апреля. Получить деньги можно в течение года, напоминает JustMedia.ru. Обратиться за страховкой вкладчики смогут в любое время.

Отметим, что некоторые офисы «Нейвы» пока продолжают работу. Как писал DK.RU, физические и юридические лица могут обратиться за выпиской по счетам, оставить заявление о включении в реестр требований кредиторов, а также забрать ценности из ячеек.

Напомним, информация об отзыве лицензии у Банка «Нейва» появилась на сайте ЦБ РФ утром 16 апреля. Регулятор обвинил его в нарушении федеральных законов о банковской деятельности. В частности, требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. А также в проводении в значительных объемах сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

Председатель правления банка «Нейва» Константин Левушкин подчеркнул, что банк не нарушил ни один норматив ЦБ. Он связал решение регулятора с текущей геополитической ситуацией.

Наша вина в том, что мы вовремя не почуяли смену направления регулятора. Граждане, покупающие доллары США, покупающие обязательства иностранного государства — это неправильно. Огорчает, что регулятор отозвал лицензию без объявления войны и без объяснения причин. Мы действительно торговали валютой в больших объемах, это была наша деятельность и наши клиенты зарабатывали на этом, — сказал он, выйдя к клиентам, собравшимся у дверей банка 16 апреля.   

Заместитель председателя правления банка «Нейва» Павел Ефремов рассказал, как развивалась ситуация в последние месяцы, и поделился размышлениями о причинах отзыва лицензии на своей странице в соцсети Facebook:

Есть, конечно, мысли о реальных причинах. Начиная с банального рейдерства в пользу эффективных менеджеров АСВ и заканчивая конспирологией, что таким образом обрубили проект по добавлению в экосистему сервисов для малого и среднего бизнеса одного отечественного ИТ-гиганта банковских услуг — сделка с банком находилась в финальной стадии и в ближайшее время возник бы реальный конкурент экосистемам госбанков, — написал Павел Ефремов.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Люди примеряют происходящее на себя». Россиян охватил страх перед полицией и судами«Люди примеряют происходящее на себя». Россиян охватил страх перед полицией и судами
  • Мусоропереботке в Дегтярске быть? Журналисты узнали о секретном заводеМусоропереботке в Дегтярске быть? Журналисты узнали о секретном заводе
  • Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, «где идет война»Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, «где идет война»
  • Офисы банка «Нейва» возобновили работу, несмотря на отзыв лицензииОфисы банка «Нейва» возобновили работу, несмотря на отзыв лицензии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.