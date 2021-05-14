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Компанию «Брусника. Екатеринбург» возглавила женщина

Наталия Лушникова
Наталия Лушникова. Иллюстрация: личная страница в Facebook

Сергей Антонов, занимавший должность директора с 2015 года, уволился в начале мая. Он планирует и дальше работать в сфере девелопмента на Урале, но в другой команде.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Новым руководителем филиала «Брусники» в Екатеринбурге стала Наталия Лушникова. Ранее она работала в финансовом блоке компании: курировала направления проектного финансирования и развития земельного банка. 

Завершился больше, чем пятилетний цикл в рамках компании и, подводя его итоги, мы провели разговор, взвесили все «за» и «против», договорились, что сделаем некую перезагрузку — это полезно и для меня, и для компании. Жизнь циклична и вот определенный цикл подошел к концу, нужно двигаться дальше», — прокомментировал свой уход Сергей Антонов (цитата по kommersant.ru).

Известно, что экс-директор «Брусники» продолжит работать в сфере девелопмента и уже ведет переговоры с потенциальным работодателем. 

Напомним, что «Брусника. Екатеринбург» входит в ТОП-5 застройщиков города по объему ввода жилья, согласно рейтингу портала DK.RU.

Компания была основана в 2004 г. Она строит жилье в Тюмени, Екатеринбурге, Кургане, Сургуте, Новосибирске и в Видном (Московская область). Штаб-квартира «Брусники» находится в Екатеринбурге.

Ранее DK.RU писал, что из всех застройщиков региона в рабочую группу по реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ) вошел только представитель «Брусники» — руководитель отдела правового сопровождения земельного-имущественных отношений Ольга Фаизова.

Закон о комплексном развитии территорий (КРТ) вступил в силу 3 апреля. Механизм КРТ позволит в упрощенном порядке обновить жилой фонд города за счет сноса старых домов и строительства новых. В Екатеринбурге под реновацию могут попасть более 1300 зданий, в том числе пятиэтажки. 

Автор: Виктория Говорковская
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