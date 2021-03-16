В рабочую группу по реновации включили только «Бруснику»

Сегодня ЗакСо Свердловской области приняло региональный законопроект о реновации. А Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей группы по реализации в регионе механизма КРТ.

Резонансный законопроект о реновации приняли в первом чтении при поддержке большинства депутатов. Лишь четверо парламентариев проголосовали против.

В рабочую группу по реализации в регионе механизма комплексного развития территорий вошли 16 человек. Ее возглавил экс-мэр Екатеринбурга, первый заместитель губернатора Александр Высокинский. Его замами станут министр строительства Михаил Волков и вице-губернатор Сергей Швиндт.

Из застройщиков в группу включили только представителя компании «Брусника» — руководителя отдела правового сопровождения земельного-имущественных отношений Ольгу Фаизову (по согласованию).

Представитель департамента информполитики губернатора пояснил:

Наличие представителей профессионального сообщества в том или ином консультативном органе — стандартная практика, призванная способствовать выработке наиболее эффективных и оптимальных решений. Так, в состав рабочей группы по вопросу реализации на территории Свердловской области механизма комплексного развития территории вошел представитель СРО «Гильдия строителей Урала», чье участие позволит учесть опыт и наработки девелоперского сообщества при подготовке к применению механизма КРТ в регионе. Вхождение в группу представителей компании «Брусника», помимо указанной выше причины, также обусловлено инициативой самой компании» (цитата по ЕАН).

Принятый сегодня законопроект — рамочный. В нем не обозначены конкретные территории, ареал расселения и порядок компенсаций тем, чьи дома снесут. Конкретику власти обещают дать в апреле.

Между тем DK.RU выяснил, что думают эксперты о новом законе. Большинство считает, что он пойдет на пользу городу. Как отмечает Сергей Антонов, директор «Брусники» в Екатеринбурге, документ сбалансирует интересы сторон, сделает их взаимодействие более понятным и прозрачным.

Позитивный эффект закона очевиден — он ускорит процесс трансформации депрессивных, устаревших и деградировавших территорий, сделает проекты более предсказуемыми и повысит качество жизни десятков или сотен тысяч горожан. При этом он не даст карт-бланша на зачистку целых микрорайонов и возведение на их месте примитивного и дешевого жилья, а также на массовое переселение собственников из центра на окраины, — пояснил свое мнение Антонов.

Отметим, что «Брусника» совместно с властями Свердловской области подготовила список изменений, которые необходимо внести в нормативную базу, чтобы запустить в Екатеринбурге программу реновации. Кроме того, обновление жилого фонда стало темой обсуждения на встрече вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, курирующего строительную отрасль, с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полпредом Владимиром Якушевым. Встреча прошла 19 февраля. Как сообщал DK.RU, в Свердловской области выбрано 11 перспективных площадок для такого развития территорий. Большинство из них расположены в екатеринбургской агломерации, есть территории в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.