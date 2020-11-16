Строительную отрасль объявили драйвером экономики. Рейтинг крупнейших застройщиков

Рейтинг проводился среди инвесторов-застройщиков многоквартирной жилой недвижимости Екатеринбурга. Ранжирующий показатель — количество квадратных метров, введенных в эксплуатацию в черте города в 2019 г. и I полугодии 2020 г.

По итогам ввода многоквартирных домов в 2019 г. в тройку лидеров вошли: «Управление строительства «Атомстройкомплекс», «РСГ-Академическое» и «ЛСР. Недвижимость-Урал» — совокупный объем сданного застройщиками в эксплуатацию жилья — 434,3 тыс. кв. м.

Методика

В рейтинге застройщиков многоквартирного жилья Екатеринбурга участвуют федеральные и местные компании, которые в качестве инвестора-застройщика и продавца ввели в эксплуатацию жилые дома в муниципальных границах Екатеринбурга в 2019 г. и 1-м полугодии 2020 г.

Как проводился отбор участников

Аналитическая группа журнала и портала «Деловой квартал» на основе открытых данных сайта министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области составила список застройщиков и объектов многоквартирного жилья, которое было введено в эксплуатацию в 2019 г. и в 1-м полугодии 2020 г. За дополнительной информацией специалисты аналитической группы обратились к участникам рейтинга, а также проанализировали открытые источники (сайты компаний).

В рейтинг не вошли недобросовестные застройщики из списка, опубликованного на официальном сайте правительства Свердловской области, а также компании, признанные банкротами. Классификация жилья произведена в соответствии с позиционированием застройщиков.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования: общая площадь квартир многоквартирных жилых домов, сданных в эксплуатацию в 2019 г., тыс. кв. м.

Дополнительно представлены данные по вводу многоквартирного жилья в 1-м полугодии 2020 г.

Принятые сокращения

н/д — нет данных

Ключевые события осени 2020 г.

В Госдуму внесен проект о реновации в регионах. Он позволит местным властям принимать решения о сносе и реконструкции фактически любого, не только аварийного, жилья ради «комплексного развития территорий» — войти в программу комплексного развития может территория, 50% которой занимает ветхое или аварийное жилье, незаконные постройки или дома, по которым власти уже приняли решение о сносе. При этом в документе не оговаривается, что будет с оставшимися 50% недвижимости.

Кроме того, принять решение о сносе дома теперь смогут сами владельцы жилья (или его наниматели — если речь идет о социальном найме). Для этого необходимо согласие 2/3 собственников многоквартирного дома. Жители, попавшие в программу реновации, будут переселяться в новое жилье с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения.

Городская дума Екатеринбурга приняла новые правила землепользования и застройки города (ПЗЗ). Этот документ появился по инициативе застройщиков, которые потребовали привести ПЗЗ в соответствие с федеральными нормами, в частности, предлагалось увеличить коэффициент строительного использования территории (КСИТ). Инициатива вызвала бурные споры: депутаты и архитекторы утверждали, что в случае принятия новых ПЗЗ девелоперы увлекутся точечной застройкой и не станут уделять внимание социальной инфраструктуре. Застройщики, в свою очередь, говорили, что без принятия документа отрасль столкнется с кризисом, и это плохо скажется на экономике всего города. В итоге за принятие новых ПЗЗ проголосовали 24 депутата, против были пятеро.

В России начал внедряться стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды. Прежде в стране подобного руководства по механике взаимодействия с населением для девелоперов, представителей власти и других участников градостроительного процесса не существовало. В нем подробно описано порядка 20 форматов работы с жителями, включая фокус-группы, глубинные интервью, лекции, экскурсии, воркшопы, позволяющие максимально полно учитывать при проектировании запросы жителей.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 г. Субсидированная ипотека выдается на приобретение квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн руб., регионов — 6 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости жилья.

Тренды 2019 и 2020 гг.

В 2019 г. объем ввода многоквартирного жилья в городе составил 1 216 тыс. кв. м, что на 20% больше, чем годом ранее. Всего было сдано в эксплуатацию 98 домов с совокупным числом квартир более 21 тыс.

По прогнозам министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, объем ввода многоквартирного жилья до конца 2020 г. составит 1 289,9 тыс. кв. м, 23 205 квартир. За первые шесть месяцев текущего года застройщики ввели в эксплуатацию 28 домов с совокупным количеством квартир — 7 205. Площадь сданных объектов — 389,9 тыс. кв. м.

В 2019 г. на первичном рынке жилья количество сделок купли-продажи квартир сократилось. В отличие от активного 2018 г., продажи новостроек в 2019 г. снизились на 9%, рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. По его словам, на фоне роста предложения рынок стал более конкурентным, рост цен замедлился: «В начале 2020 г. рынок показывал относительно неплохие результаты, в том числе на негативных ожиданиях. Многие семьи стремились закрыть вопрос с жильем до карантина, осознание неизбежности которого постоянно нарастало. Но карантинные ограничения привели лишь к краткосрочной просадке рынка в апреле. В конце этого месяца была запущена программа льготной ипотеки и рынок переворачивается с ног на голову. Покупатели возвращаются на рынок и начинают массово бронировать квартиры. У продавцов в этой ситуации было мало вариантов для действий — выросший спрос начали гасить повышением цен. Альтернативный вариант — нарастить продажи за счет вывода новых проектов — оказался сложно реализуемым. После перехода рынка на проектное финансирование — это не самая быстрая процедура.

В 2020 г. на первичном рынке жилья число сделок с ипотекой взлетело на 70%. «За три квартала 2020 г. количество сделок с новостройками к аналогичному периоду 2019 г. выросло на 35%. Количество сделок без ипотеки при этом осталось на уровне, близком к прошлому году, а с ипотекой взлетело на 70%. Это главный фактор развития рынка в текущем году. Рост спроса совпал со снижением вывода новых проектов на рынок. Текущее предложение на 17% меньше, чем год назад или в начале 2020 г. Наиболее заметно сократился выбор в комфорт-классе — квартир стало на четверть меньше», — отметил Михаил Хорьков.

Девелоперы возлагают надежды на господдержку и будут строить маленькие квартиры. По их мнению, субсидированная ипотека поддержит готовность населения к приобретению жилья. Поэтому в планах строительных компаний вывести на рынок как можно больше объектов. В то же время покупательская способность населения падает. Для того чтобы итоговая цена квартиры была приемлемой для приобретения, приходится проектировать квартиры меньшей площади. Также девелоперы отслеживают тренд по снижению потребности в квартирах большой площади — свыше 100 кв.м. Что тоже обусловлено сменой потребительских шаблонов.

Потенциальный покупатель сегодня тщательно оценивает, что входит в стоимость квадратного метра и ликвидность объекта, в какую сумму обойдется обслуживание жилья. Его запрос — высокое качество жизни в новом доме по адекватной цене. Что, в том числе, предполагает наличие технологий и систем, позволяющих экономить на содержании и эксплуатации жилья. Это характерно для всех сегментов: стандарт-, эконом-, бизнес-класса, — делятся мнением участники рейтинга.

Инвестиционная привлекательность новостроек растет. Это происходит на фоне падения ставок по вкладам. Для инвестиций, как и прежде, в основном приобретают студии и однокомнатные квартиры.

Цифровизация медленно, но уверенно набирает обороты в строительной отрасли. Строительство — одна из наиболее консервативных и наименее оцифрованных отраслей, при этом здесь есть огромный потенциал для применения инновационных технологических продуктов по автоматизации и контролю проводимых работ, — говорят участники рейтинга. Кроме того, режим самоизоляции способствовал росту сделок купли-продажи квартир онлайн, при этом выбор квартир также осуществлялся дистанционно.

Застройщики о развитии первичного рынка жилья в 2021 г.

Валерий Ананьев, генеральный директор НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»:

— Будущее за теми объектами, которые оснащены всей необходимой инфраструктурой: школами, детскими садами, больницами, зелеными зонами – парками, набережными, прогулочными бульварами. Вектор развития строительного рынка сместился в сторону формирования сбалансированной, осознанной застройки. Каждый девелоперский проект сегодня требует комплексного подхода и совместной проработки с местными жителями и органами власти. Бизнесу и власти, активным горожанам нужно объединить усилия в работе над кардинальным повышением комфортности городской среды — такую задачу поставил перед нами нацпроект «Жилье и городская среда». Только согласованная работа всех участников градостроительного процесса в рамках единого мастер-плана позволит уйти от точечной застройки, заняться реновацией центральных кварталов, вовлечь неэффективно используемые депрессивные территории в развитие города, развивать современные зеленые зоны и комфортные жилые кварталы.

Сегодня и президент, и правительство РФ последовательно проводят курс по поддержке строительной отрасли, которая объявлена драйвером экономики. Свою эффективность в стимулировании строительного рынка уже показала субсидированная ипотека и ключевая кредитная ставка, которая находится на комфортном уровне. Вместе с тем минстрой РФ и вице-премьер Марат Хуснуллин ведут важнейшую работу по упрощению законодательства, чтобы снять административные барьеры и дать возможность строителям работать. Все это очень значимые, позитивные тренды, которые, я уверен, обеспечат строительной отрасли серьезный потенциал для рывка.

Павел Петриченко, заместитель генерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»:

— Разумеется, льготные программы кредитования — ипотека с господдержкой, семейная ипотека — с минимальными за всю историю кредитования в России ставками, оказывают стимулирующее влияние на рынок строительства многоквартирных домов. Однако базовым движущим фактором развития продолжает оставаться острая потребность значительной части населения страны в улучшении жилищных условий. Текущий жилой фонд стремительно устаревает, теряя свою привлекательность в глазах покупателей. На фоне современного предложения, особенно в формате комплексной застройки, это становится все более очевидно. И даже несмотря на то, что покупательная способность населения кардинально не меняется, новые форматы, которые предлагают застройщики, и привлекательные условия ипотечного кредитования позволяют решать квартирный вопрос.

При выборе квартиры покупатель рассматривает сегодня прежде всего функциональные варианты, отвечающие текущим и перспективным потребностям семьи. Актуальны кухни-гостиные, гардеробные, французские балконы — все эти решения делают жизнь комфортной.

Первое жилье небольшой площади для молодой семьи или просторная двухуровневая квартира — в любом случае современному покупателю важны планировки, позволяющие максимально практично использовать каждый квадратный метр. Второй ключевой фактор — окружение. Покупателям важно то, как организовано дворовое пространство, есть ли в шаговой доступности детсады, школы, магазины, кафе, другие инфраструктурные объекты. Безопасность и социальное благополучие территории также все чаще выступают критериями выбора места жительства. И, наконец, все больший вес среди факторов принятия решения о месте проживания играет экология. Покупатели жилья обращают внимание на парки, зеленые зоны, благоприятную «розу ветров» и отсутствие поблизости вредных производств.

Относительно планов на ближайшие полтора года — в активной фазе строительство в Академическом районе кварталов: Eleven, «Близкий», «Девятый». Одновременно с жильем на принципах государственно-частного партнерства на новых территориях возводятся школа, детские сады, проектируется поликлиника для взрослого населения, физкультурно-оздоровительный центр и другие социальные объекты. В ближайших планах — строительство в районе квартала конструктивизма. Кроме этого, на территории Академического формируется инфраструктура к универсиаде 2023 года — Дворец дзюдо, Академия тенниса и объекты медицинского кластера. В перспективных планах компании — освоение второй очереди Академического.

Артем Минаев, коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале:

— Сейчас порядка 95% сделок с привлечением ипотечных средств проходят по программе «Ипотека с господдержкой». Отмечу, что в октябре максимальная ставка по ней составляла 6,1%, минимальная — 5,85%. Это рекордно низкий показатель за всю историю, поэтому неудивительно, что сегодня покупают квартиры даже те, кто пару месяцев назад об этом вообще не задумывался. Мы посчитали, что, например, при покупке двухкомнатной квартиры в «Мичуринском» стоимостью 3,2 млн руб. потребуется первоначальный взнос 480 тыс. руб. Ежемесячный платеж при этом будет 15 102 руб. Для сравнения: при ставке 8,69% он же составит 20 029 руб.

При этом цены на недвижимость продолжают расти. Застройщики стремятся вывести на рынок все больше объектов, так как чувствуется, что спрос превышает предложение и по некоторым локациям ассортимент становится ограничен.

В ближайшее время мы планируем начать строительство двух масштабных проектов. Это будут жилые микрорайоны на ЖБИ и ВИЗе-правобережном.

Евгений Шилов, управляющий директор ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург»:

— В 2020 г. драйвером роста продаж стала дешевая ипотека и комфортная жилая среда, которую создают девелоперы внутри и вокруг дома. Внутри дома — отделка мест общего пользования, зон холлов, велосипедных и колясочных, панорамное остекление входных групп. Вокруг дома и внутри двора — облагороженные территории близлежащих парков, набережных, создание зон с нестандартными красивыми и функциональными малыми архитектурными формами, зонирование детских площадок и прогулочных зон во дворе и окрестностях дома, ландшафтное озеленение. Потребителю интересно на текущих условиях брать ипотеку и покупать жилье нового формата.

Безусловно сегодня рост продаж идет в сегменте недорогого жилья — уровня комфорт-класса, с чистовой отделкой. Цена квартиры является важным моментом при выборе. Именно поэтому правильный баланс планировок играет ключевую роль. Себестоимость строительства квадратного метра жилья примерно одинакова у всех, а вот стоимость квартир отличается порой достаточно существенно, и связано это зачастую как раз с разницей в метражах квартир. Квартиры большой площади получаются дорогими, спрос на них гораздо ниже, чем на более доступные по цене квартиры меньшей площади.

В 2020 г. мы завершаем строительство квартала «Новая Ботаника», введем в эксплуатацию четвертый дом квартала и закончим возведение наземного паркинга, а также введем в эксплуатацию первый дом квартала «Белая Башня» на ул. Донбасская. Кроме этого, мы начали проектирование и строительство еще четырех кварталов и в следующие пять лет планируем ежегодно возводить на этих площадках по 50-70 тыс. кв. м жилья: квартал «Белорецкий 2», в границах ул. Циолковского, Чайковского и Авиационной; квартал «Белая Башня», по ул. Донбасская на Уралмаше; квартал на ул. 2-я Новосибирская, Умельцев, Окружная; «Квартал на площадке Космонавтов, 7», на месте бывшего завода Шнайдер Электрик.

Евгений Мордовин, руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик»:

— Факторы, которые сегодня определяют развитие рынка строительства многоквартирного жилья, это, во-первых, наличие достаточного спроса и его стимулирование со стороны государства: низкие ставки кредитования при низкой ключевой ставке Центробанка, действует льготная ипотечная программа от государства и специальные программы от самих застройщиков. Кроме того, покупателю квартиры стали более интересны как инвестиционный инструмент при низких ставках по вкладам. Еще один важный фактор — проектное финансирование. Застройщиков на рынке стало меньше. Те, кто остались и могут открывать эскроу-счета в банках под реализуемые и новые проекты, — надежные компании. Хотя даже им пришлось работать над повышением эффективности процессов финансирования, проектирования, закупа, строительства, реализации. Тщательно оценивать квалификацию персонала и надежность партнеров. Таким образом, покупатель может больше не переживать за качество и сроки строительства объектов, рынок становится все более цивилизованным.

Главная тенденция сейчас — создание образа и нового качества жизни будущих новоселов через осознанное строительство. Девелопер сегодня — это не только инженер, но и отельер, создающий и помещения, и сервисную часть продукта. Он отвечает за качество объекта после его сдачи: сам управляет объектом, поддерживает порядок, благоустраивает прилегающие территории, отвечает за создание определенной атмосферы проекта в целом.

Эволюцию компаний сферы строительства можно представить следующим образом. Ранее инвесторы — технические заказчики ограничивались тем, что покупали генподряд и проектирование. Сейчас же инвесторы эволюционировали в девелоперов, которые продумывают образ, идеологию и качество жизни будущих новоселов.

Отдельно можно выделить набирающий популярность тренд — экологичность. В проектах «УГМК-Застройщик» мы, к примеру, стремимся к показателю озеленения площади застройки — 65%.

Судя по нашим проектам, сейчас особой популярностью пользуются квартиры-трансформеры, при проектировании которых мы учитываем различные жизненные сценарии будущих резидентов, квартиры с просторными «зелеными» террасами. Также арендное жилье премиум-сегмента в формате long-stay. Все номера единственного в Екатеринбурге 5-звездочного апартотеля Iset Home Away Residence сданы в аренду на длительный срок.

Потенциальный покупатель сейчас, с одной стороны, очень активен (на это влияют низкие ипотечные ставки), а с другой — очень требователен и считает деньги. Он хочет успеть купить квартиру, но при этом вложить деньги с умом. Внимательно оценивает репутацию застройщика, сравнивает варианты предложений на рынке, ликвидность объектов. Его запрос — высокое качество жизни в новом доме по адекватной цене.

На период 2021-2022 гг. в наших планах полностью завершить строительство ЖК «Макаровский», продолжить строить ЖК «Нагорный» и жилой район «Изумрудный бор» — планируем ввести два жилых дома и начать строительство еще 42 тыс. кв. м жилья, весь район будет состоять из 13 кварталов. По этим объектам у компании открыты эскроу-счета в Сбербанке. Также в наших планах начать новые проекты: дом на ул. Хохрякова, проект на Октябрьской площади и развитие площадки «Екатеринбург-СИТИ».

Гузеева Татьяна, руководитель отдела продаж ГК «СТРОЙТЭК»:

— В 2020 г. в сферу строительства была направлена четверть всех государственных инвестиций. Из них 80% пришлись на жилищное строительство. Это явилось важным фактором развития рынка в стране. Тем временем обеспеченность россиян жильем все еще низкая, а это основа стабильного спроса.

Ситуация с пандемией и изоляцией усилила потребность и готовность покупателей платить за функциональность и комфорт. Многие не вернулись в офис с «удаленки». Это нужно учитывать. Таким образом будут востребованы жилые комплексы с развитой инфраструктурой и квартиры, не только комфортные для жизни, но и удобные для работы.

В Екатеринбурге самые востребованные сегменты жилья — это эконом и комфорт. Но на фоне пандемии спрос на многоквартирные дома бизнес-класса в городе не только остался стабильным, но и возрос. Это значит, что рынку Екатеринбурга есть куда стремиться: мы не находимся в стагнации и можем конкурировать в развитии недвижимости с Казанью, Уфой, Красноярском.

В современной застройке все больший упор делается на физическую и финансовую безопасность: охраняемая придомовая территория, ограниченный вход, видеонаблюдение; экологичность материалов, современные системы вентиляции, сигнализации, пожаротушения. Защита вложений — сделки с использованием эскроу-счетов.

С каждым годом недвижимость становится доступнее — государство предлагает различные программы поддержки, а ставка по ипотечным кредитам снижается. Это позволяет думать, что впереди много возможностей. Поэтому мы ищем новые земельные участки для знаковых объектов. У нас много планов по увеличению количества застройки и, возможно, по изменению ее классности.

До конца 2020 г. СТРОЙТЭК введет в эксплуатацию третью очередь ЖК «Янтарная Долина» (ВИЗ), ЖК «Счастье» и ЖК «РИО-2». Из новых проектов: ЖК «Рио-3», ЖК «Современник-5» и ЖК «Атмосфера». Ввод в эксплуатацию этих объектов — третий квартал 2022 г.

Виктория Халина, руководитель коммерческого управления «Гринвич – недвижимость для жизни»:

— Комфортная и полноценная жизнь внутри комплекса — основной запрос от покупателей сейчас. Это относится как к пространству квартиры, так и к подъезду, территории вокруг дома и инфраструктуре комплекса. Конечно, большинство аспектов потребления перешло в онлайн, но потребность в части услуг и товаров на первых этажах дома или вблизи него осталась. Это салоны красоты, продуктовые супермаркеты, фитнес, кофейни, детские центры.

Если говорить про квартиры, то застройщики научились создавать максимальный функционал на оптимальной площади. Этому способствуют европланировки с просторными кухнями-гостиными, а также мастер-спальни с уединенными санузлами и ванными. Застройщики не просто рисуют планы квартир, а простраивают сценарии жизни в этих квартирах. Мы, например, даже разработали каталог мебели и «расставляем» ее в комнатах. Так покупатель может оценить реальную площадь помещений и примерить ее к себе.

Конечно, все хотят жить в больших квартирах, но платить готовы за маленькие. Поэтому, благодаря функциональности, мы находим разумный компромисс и оптимизируем площадь.

Тренд по подъездам, общим зонам комплекса — комфорт и безопасность с первого шага. Востребованы прозрачные входные группы, колясочные и велосипедные, зоны для отдыха и встреч, игровые комплексы во дворе, спортивные площадки и т.п.

Особое внимание сейчас покупатели обращают на близость зон отдыха рядом с домом: если рядом есть парк, набережная, озеро, то повышенный интерес к проекту гарантирован. Мы убедились в этом на наших проектах «Каменные палатки», «Сказы Бажова». Поэтому в рамках одного из новых комплексов мы пошли дальше — делаем полноценный парк с 20 развлекательными зонами и набережную. Топ-лист зон был отобран с учетом пожеланий наших клиентов, среди них: скейт-парк, воркаут площадка, пруд с беседками и прогулочной зоной, спортивные площадки для футбола и баскетбола, амфитеатр, игровые площадки для разных возрастов.

Мы увидели усиление интереса покупателей к отдаленным районам. Основные причины этого — качественная проработка новых проектов и развитие онлайн-технологий. Покупатель жилья сейчас не принимает решение о покупке только на основании стоимости квадратного метра. Он оценивает функциональность квартиры, удобство инфраструктуры и уют двора. А удаленность комплекса от центра перестает быть настолько критичной, как раньше.

Покупатели стали более самостоятельны в поиске информации. Если раньше нас просили рассказать про новый проект в общих чертах, то сейчас покупатели задают вопросы про особенности систем отопления, технологии очистки воды, марки окон и дверей.

Клиенты оценивают комфорт жизни в этом доме и просчитывают, что именно застройщик включил в стоимость метра. И только потом начинают выбирать между разными проектами.

В ближайшие два года мы готовим к выходу несколько собственных проектов. Прорабатываем следующие очереди квартал-парка «Каменные палатки» на ЖБИ, семейного комплекса во Втузгородке «Теплые кварталы». Старт продаж первой очереди «Теплые кварталы» намечен на конец 2020 г.

Готовятся к запуску следующие очереди в партнерских проектах класса комфорт, комфорт+. Например, проект с уникальной рекреационной инфраструктурой River Park и жилой квартал рядом с ЖК «Сказы Бажова» на Уктусе. А также проекты в районе Юг-Центр: Live и «Московский квартал 2», семейный жилой квартал на ул. Островского.

Кроме этого, в продажу выйдут квартиры в наших партнерских проектах «Весна» и «Южные кварталы».

Юлия Санина, директор ГК «СКОН»:

— В сегодняшней ситуации делать прогнозы особенно непросто. ГК «Скон» продолжает работать и не планирует уходить со строительного рынка. Мы принимаем все изменения. Преодоление сложностей — это нормальная ситуация для любого бизнеса в любые времена. Конечно, хотелось бы, чтобы было проще и легче. Если говорить глобально, строительная отрасль — ключевая отрасль для страны. Поэтому поддержка от государства в формате льготного кредитования граждан продлена до июня 2021 г. Она поможет как гражданам, так и отрасли в целом выстоять в столь непростое время.

О других мерах. Спрос на рынке новостроек напрямую зависит от доходов населения. К сожалению, уровень доходов падает. Особенно тревожно за развитие строительного рынка в небольших городах. Для Екатеринбурга ситуация выглядит попроще — спрос сохраняется, а чтобы жилье в новых домах было востребовано, приходится проектировать квартиры меньшей площади, больше ориентироваться на итоговую цену квартиры, которую может заплатить потенциальный покупатель. Сегодня он ведет себя максимально прагматично — выбирает, сравнивает, считает — рационально подходит к сделке.

Для инвестиций, как и прежде, в основном приобретают студии и однокомнатные квартиры — это понятное вложение накоплений. Клиенты приобретают такие квартиры на начальных этапах строительства по минимальной стоимости, в дальнейшем — это гарантированный способ возврата своих инвестиций через сдачу объекта в аренду. Кроме того, такое жилье предпочитают покупать с отделкой под ключ.

Также мы отслеживаем тренд по снижению потребности в квартирах большой площади — свыше 100 кв. м.

Относительно наших планов на ближайшие полтора-два года. Мы завершаем строительство клубного дома «Родонитовый» (Ботаника, Родонитовая, 35) — дом комфорт-класса. В начале декабря запланирован старт продаж нового клубного дома «Суриков» (район автовокзала, ул. Уктусская, 42). Еще один дом комфорт-класса. В доме запроектированы квартиры с учетом последних тенденций — евроформаты, но выделили и отдельный пул квартир для любителей классики. Ставку делали на доступность.

Алексей Востриков, вице-президент - руководитель дирекции по регионам - Урал и Западная Сибирь, ПИК:

— Строительство — одна из наиболее консервативных и наименее оцифрованных отраслей, при этом здесь есть огромный потенциал для применения инновационных технологических продуктов. Безусловно, цифровизация — один из главных трендов, который будет набирать обороты. Мы видим большие перспективы в автоматизации производства, диджитализации продуктов и сервисов, индустриальном и модульном домостроении, внедрении BIM- и IoT-технологий. Активно используем эти и другие современные технологии, поскольку они позволяют повышать и качество продукта, и качество жизни в микрорайонах. Еще один тренд — энергоэффективность и экологичность. Для жилых комплексов и объектов социнфраструктуры ПИК, например, использует натуральные материалы, современные энергосберегающие конструкции и освещение, системы отопления, вентиляции и водосбережения.

Относительно других региональных рынков Свердловская область — регион, где не только очень мощно развита строительная отрасль, но и очень высокая конкуренция. При этом застройщики конкурируют не ценой и локацией, а продуктом — архитектурными решениями, благоустройством, планировками, отделкой МОПов и так далее. Мы видим, что большинство новых проектов, которые появляются на рынке, ориентировано на создание качественной жилой среды. Покупатель стал более требовательным, девелоперы должны это учитывать. Безусловно, вложения в эти направления — дополнительное финансовое обременение. ПИК осознанно идет на это, такая стратегия не остается незамеченной среди покупателей — все проекты ПИК пользуются повышенным спросом. В частности, 99% квартир в первой очереди проекта «Космонавтов 11» были проданы до начала заселения.

Помимо высокой конкуренции, развитие рынка в регионе стимулирует то, что девелоперы не боятся осваивать большие площадки: это открывает широкое поле для деятельности компаний и вариативности проектов.

Безусловно, на компании оказывает влияние переход на проектное финансирование, способствующий тому, что с рынка уходят слабые и не готовые к изменениям игроки.

Дальнейшее развитие рынка будет определяться не только законодательным регулированием отрасли и мерами поддержки, но и тем, насколько компании готовы выполнять свои обязательства перед партнерами и клиентами, в том числе по соблюдению сроков строительства и предоставлению качественного продукта.

Планируя выход в регион, ПИК рассматривал его с точки зрения инвестиционной привлекательности, спроса на качественное доступное жилье и покупательской способности населения. Мы высоко оцениваем потенциал рынка Екатеринбурга, поскольку это один из ведущих в стране мегаполисов и с высокой потребительской активностью, и с большими перспективами развития городской среды. Один из самых масштабных региональных проектов в портфеле ПИК на сегодняшний день — «Космонавтов 11» в Екатеринбурге. Мы уже передали ключи от квартир жителям первой очереди, а сам проект планируем реализовывать до 2024 г. Со временем здесь появится 300 тыс. кв. м жилья, школа для 1 150 учеников, два детских сада для 575 малышей, поликлиника на 100 посещений в смену, детские и спортивные площадки, паркинги. До конца этого года мы планируем анонсировать запуск еще одного проекта.

Обзор рынка застройщиков многоквартирного жилья Екатеринбурга подготовила Ольга Еремеева — специально для DK.RU.