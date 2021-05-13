Улететь из Екатеринбурга в Германию прямым рейсом можно будет уже в июле

Дочерняя компания немецкого авиаперевозчика Lufthansa — Eurowings — открыла продажу билетов на рейс из екатеринбургского аэропорта Кольцово в немецкий Дюссельдорф. Первый рейс запланирован на 3 июля.

Лоукостер Eurowings планирует выполнять прямые перелеты между Дюссельдорфом и Екатеринбургом еженедельно по субботам на лайнерах А320. Время в полете составит 5 часов. Согласно расписанию, регулярный рейс будет вылетать из аэропорта Дюссельдорфа в 11:10, обратный рейс из Екатеринбурга в Германию — в 19:40. Для каждого аэропорта указано местное время. Уже сейчас можно приобрести билеты по новому маршруту на даты, начиная с 3 июля по 30 октября. Стоимость билета из Дюссельдорфа в Екатеринбург начинается от €179,99, из Екатеринбурга полет может обойтись немного дешевле — от $142,69.

Отметим, что авиасообщение между Россией и Германией, прерванное на период пандемии, возобновилось 1 апреля. Однако с туристическими целями отправиться в Западную Европу пока сложно. Для того чтобы попасть на рейс, нужны веские причины, среди которых, к примеру, вид на жительство на территории государства, наличие визы долгосрочного действия, проживание в зарубежной стране близких родственников, являющихся гражданами ЕС. Также разрешены перелеты для планового лечения, учебы или деловые визиты по работе.

Пока для лиц, приезжающих из-за рубежа, действуют определенные условия. Так, после прибытия в РФ российским гражданам необходимо сдать тест на коронавирус в течение 72 часов. Иностранцам, прибывающим в Россию, нужно иметь при себе отрицательный тест, сделанный за 72 часа до вылета.

Германия стала еще одной зарубежной страной, открытой для прямых рейсов из аэропорта Кольцово. Как рассказывал DK.RU, ранее Росавиация выдала допуски на полеты из Екатеринбурга на Кипр и в Черногорию. Выполнять рейсы в эти страны смогут несколько авиакомпаний — «Россия», S7, «Победа», Azur Air, писал DK.RU. Кроме того, спустя шесть лет, возобновились прямые перелеты из Кольцово в столицу Египта — Каир.

Всего же, по данным Ростуризма, сегодня разрешено авиасообщение России с 29 государствами. По итогам 2020 г. международный пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 76,2% — до 13,1 млн человек. В сумме 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний России получили почти 125 млрд руб. убытка за 2020 г., сообщал DK.RU.