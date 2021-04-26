Спустя шесть лет Кольцово возобновляет полеты в Египет

Первые прямые рейсы из Екатеринбурга в столицу Египта запланированы уже на начало мая. Кроме того, ранее Росавиация выдала допуски на полеты из Кольцово еще в две страны.

Международный аэропорт Кольцово впервые с 2015 г. возобновляет прямые рейсы в Египет. В мае авиакомпания Azur air начнет выполнять полеты из Екатеринбурга в Каир, сообщает пресс-служба аэропорта. До закрытия авиасообщения с Египтом в 2015 г. после взрыва российского самолета в небе над Синаем в результате теракта из Кольцово выполнялись рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Чартерные рейсы в столицу Египта запланированы с 1 мая по субботам на самолете Boeing 757 вместимостью до 238 пассажиров. Вылет из Кольцово — в 10:55 по местному времени. Общее время в пути составит 5 часов 40 минут.

Накануне стало известно, что Росавиация выдала допуски на полеты из Екатеринбурга на Кипр и в Черногорию. Выполнять рейсы в эти страны смогут несколько авиакомпаний — «Россия», S7, «Победа», Azur Air. Однако пока о запуске маршрутов перевозчики не сообщают: полеты возможны, если авиасообщение с этими странами открыто и есть разрешения на их выполнение от аналогичных органов противоположной стороны.

Туроператоры уже предлагают туристам, которые планировали отправиться на отдых в Турцию, перебронировать путевки на Египет. Напомним, оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом приостановил авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение принято «для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции», сказала на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщал DK.RU.

Между тем сам аэропорт Екатеринбурга оштрафуют на 100 тыс. руб. за отсутствие необходимого количества бактерицидных облучателей воздуха. Уральская транспортная прокуратура обнаружила, что в помещениях с постоянным пребыванием сотрудников и пассажиров не выполнялись требования, связанные с эпидемиологической безопасностью. Как пишет JustMedia.ru, все нарушения уже устранены.