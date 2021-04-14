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Убытки крупнейших российских авиакомпаний выросли в десятки раз. Кто смог выйти на прибыль

Убытки крупнейших российских авиакомпаний выросли в десятки раз. Кто смог выйти на прибыль
Автор фото: Yury Orlov. Иллюстрация: unsplash.com

«Уровень убытков в отрасли, безусловно, беспрецедентный, особенно с учетом того, что отрасль остается убыточной уже несколько лет». 2021 г. для авиации будет ненамного легче.

#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

15 крупнейших пассажирских авиакомпаний России получили почти 125 млрд руб. убытка в сумме за 2020 г., пишет РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность перевозчиков. В 2019 г. в совокупности эти авиакомпании заработали 4 млрд руб. прибыли. «Аэрофлот» показал убыток в 96,53 млрд руб., «Уральские авиалинии» — 5,85 млрд руб., «Сибирь» (S7) — 5,23 млрд руб.

Уровень убытков в отрасли, безусловно, беспрецедентный, особенно с учетом того, что отрасль остается убыточной уже несколько лет, — говорит Сергей Зайцев, старший эксперт авиационной практики Bain & Company.

Главной причиной огромных убытков стало падение пассажиропотока: после приостановки полетов за рубеж в конце марта 2020 г. и коронавирусных ограничений он снизился на 46%, до 69 млн человек. У «Аэрофлота» падение оказалось сильнее среднеотраслевого из-за большой доли международных направлений — 53% пассажиропотока за 2019 г. При этом лоукостер «Победа», который также входит в группу «Аэрофлот», стал единственный перевозчиком из топ-15, который смог показать прибыль по итогам года — 1,4 млрд против 4,9 млрд руб. годом ранее.

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S7 c апреля 2020 г. лидирует по числу перевезенных пассажиров на внутрироссийских направлениях: трафик S7 внутри России снизился на 13%, тогда как в среднем по отрасли — упал на 23%. Компания также оказалась более устойчивой за счет развитых трансферных перевозок через Новосибирск, тогда как компании, которые летали преимущественно через хабы в московских аэропортах, пострадали сильнее из-за жесткого локдауна в Москве, говорит гендиректор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Этот год для пассажирских авиакомпаний также будет убыточным, ожидают аналитики «ВТБ Капитала», потери могут составить около 40 млрд руб. Ситуация остается сложной из-за ограниченного международного сообщения и роста конкуренции на внутрироссийских направлениях, в том числе из-за приостановки полетов в Турцию с 15 апреля по 1 июня.

Автор: Андрей Пермяков
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