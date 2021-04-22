В Кольцово расширили список стран для полетов к теплому морю

Росавиация разрешила вылеты из екатеринбургского аэропорта в Черногорию, на Кипр и в Египет. Туроператор Anex Tour уже объявил, что запускает еженедельные прямые рейсы в Каир.

Росавиация выдала допуски на полеты из Екатеринбурга на Кипр и в Черногорию. Выполнять рейсы в эти страны смогут несколько авиакомпаний — «Россия», S7, «Победа», Azur Air. Однако пока о запуске маршрутов перевозчики не сообщают: полеты возможны, если авиасообщение с этими странами открыто и есть разрешения на их выполнение от аналогичных органов противоположной стороны. Зато компания Anex Tour объявила о запуске полетов из Кольцово в Каир.

Регулярные рейсы из Екатеринбурга в столицу Египта будут совершаться каждую субботу, начиная с 1 мая. Время в полете займет восемь часов. Еще несколько часов потребуется туристам, чтобы попасть наземным транспортом из столичного аэропорта на курорты Красного Моря — в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и т. д.

Цены на билет из Екатеринбурга в Каир начинаются от 10 тыс. руб. (в одну сторону). Из других городов полеты могут быть еще дешевле. Так, сейчас купить билет из Казани до столицы Египта на середину июня можно чуть дороже чем за 5 тыс. руб.

Тем временем, по данным Интерфакс, российские власти готовятся возобновить чартерное сообщение с курортными зонами Египта, которое было прекращено в ноябре 2015 г. после взрыва российского самолета в небе над Синаем в результате теракта.

Сейчас прорабатываются возможности выполнения чартерных рейсов в эти регионы, ведутся «пресейлы» с туроператорами, — рассказали федеральному агентству источники в туротрасли и МИДе. — Как минимум две авиакомпании прорабатывают эти сценарии. Одна хочет выполнять рейсы из Шереметьево, другая из Внуково.

Туроператоры уже предлагают туристам, которые планировали отправиться на отдых в Турцию, перебронировать путевки на Египет. Напомним, оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом приостановил авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение принято «для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции», сказала на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщал DK.RU.

В свою очередь президент России Владимир Путин 21 апреля, во время ежегодного послания Федеральному собранию, сообщил о решении продлить программу туристического кешбэка для путешествий по стране.

Предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России, — заявил президент.

Участники туристического рынка отмечают, что программа приносит результаты. Так, отели Екатеринбурга получили более 10 млн руб. за счет продления программы.

Благодаря программе кешбэка мы отмечаем рост потока туристов. Так, в ходе третьей волны в «Атриум Палас Отеле» номера забронированы до середины июня на сумму свыше 1,8 млн руб. В целом отели Екатеринбурга получили свыше 10 млн руб. выручки. Кроме того, сами туристы получают скидку 20% не только за бронирование гостиниц, но и за покупку железнодорожных и авиабилетов в составе туров, что стимулирует их интерес к путешествиям, — рассказала президент клуба отельеров Екатеринбурга Ирина Домина.

Первый этап туристического кешбэка за отдых внутри страны начался в августе 2020 г., второй — в октябре. Всего в прошлом году более 300 тыс. россиян получили около 1,2 млрд руб. кешбэка.