Каждый десятый свердловский выпускник-2021 после 11 класса не планирует поступать в вуз

Всего в области в этом году 11 классов заканчивает более 20 тыс. школьников. «90% планируют поступать в вуз, 10% важен только аттестат», — рассказал свердловский министр образования Юрий Биктуганов.

Свыше 2 тыс. одиннадцатиклассников в этом году выбрали для сдачи только обязательные предметы — русский язык и математику. Сделав такой выбор, выпускники имеют право получить на руки аттестат, однако для дальнейшего обучения в вузе этот вариант не подходит. Тем, кто планирует получить степень бакалавра или специалиста, необходимо также сдавать предметы по выбору.

10% выпускников идут на государственные выпускные экзамены для получения аттестата, а 90% рассчитывают поступать в высшие учебные заведения, поэтому готовятся сдавать ЕГЭ и по другим предметам, — прокомментировал ситуацию Юрий Биктуганов.

По словам министра, на протяжении нескольких лет в списке наиболее популярных предметов — биология, физика, обществознание.

В этом году также отмечается рост популярности информатики — 18% детей выбрали этот предмет против обычных 11%, — добавил глава свердловского Минобразования.

Напомним, уже более 10 лет сдача ЕГЭ по нескольким предметам являлась обязательным условием для получения школьного аттестата. Все изменилось в 2020 г. Из-за пандемии федеральные власти приняли решение оставить сдачу ЕГЭ только для тех выпускников, которые в дальнейшем собираются поступать в высшие учебные заведения. При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выпускники 9 и 11-х классов в 2020 г. получили аттестат без сдачи экзаменов. В Свердловской области решение не сдавать ЕГЭ в прошлом году приняли более чем 2 тыс.11-классников.

Как ранее сообщал DK.RU, результаты прошлогодних ЕГЭ в целом оказались высокими — несмотря на дистанционное обучение, которое вынуждены были ввести школы из-за пандемии. В 2020 году количество 100-балльных работ в регионе выросло на 34 по сравнению с результатами ЕГЭ-2019. В прошлом году результат в 100 баллов за один из экзаменов в Свердловской области получили 127 выпускников (в 2019-м их было 93). Кроме того, в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области отмечают, что по ряду дисциплин наблюдался высокий процент сдавших экзамен с результатом 80 баллов и выше. Так, 21,3% выпускников, сдававших ЕГЭ по информатике, вошли в число высокобалльников, по русскому языку такой результат продемонстрировал 31% одиннадцатиклассников.

В целом Свердловская область входит в десятку регионов России по качеству школьного образования, согласно рейтингу Рособрнадзора и Федерального института оценки качества образования (ФИОКО), сообщал DK.RU. А в ТОП-100 школ России, который ежегодно составляет аналитическое агентство Агентство RAEX, в 2020 г. попали три учебных учреждения Екатеринбурга. 31-ю строчку сводного рейтинга занял СУНЦ УрФУ, при этом в рейтинге по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, он находится на девятой строчке, а также занимает 30 позицию в рейтинге выпускников, выбравших для поступления инженерно-технические специальности.

На 50-м месте сводного рейтинга оказалась екатеринбургская гимназия №9. В списке, где ранжирующим показателем значится общее число поступивших в вузы выпускников, гимназия занимает 42 место.

Екатеринбургский лицей №130 поставили на 79-ю позицию в общем рейтинге. Выпускники этого лицея также отмечены в рейтинге тех, кто поступал на инженерно-технические специальности, — он находится на 46 месте списка.