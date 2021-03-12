Свердловская область вошла в десятку регионов России по качеству школьного образования

Как обстоят дела со школьным образованием в субъектах РФ, выяснили Рособрнадзор и Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО). Такой рейтинг составлен впервые.

Регионы оценивали по 12 критериям, разделенным на три группы. В первой эксперты анализировали результаты обучения школьников — уровень подготовки, образовательное равенство, функциональная грамотность. Во второй группе оказались критерии, по которым можно выяснить ориентированность школ на практическое использование знаний: как ученики используют лабораторное оборудование, компьютерную технику. В этой же группе рассматривались результаты поступления выпускников в техникумы и вузы региона. В третьей группе критериев оказалось управление системой школьного образования, в том числе уровень организации сдачи ЕГЭ и аналитика результатов ГИА.

На верхней строчке рейтинга оказался Санкт-Петербург, получивший 92,1 из 100 возможных баллов. Также в тройке лидеров — Москва (92 балла) и Ленинградская область (77,1).

Свердловская область заняла 8-е место, получив в сумме 68,9 баллов из 100. Перед ней оказались Калининградская и Ярославская области, а также Удмуртия. Девятую и десятую строчку рейтинга заняли соответственно Пермский край и Мурманская область. Самые низкие показатели — в Ингушетии (7,8 балла), Дагестане (10,6), Чечне (13,7), Карачаево-Черкесии (13,7) и Кабардино-Балкарии (15,5).

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что цель рейтинга — показать россиянам, на каком уровне по качеству образования находится регион, а также «мотивировать на изменения чиновников», пишет «Коммерсантъ».

Планируется, что в дальнейшем рейтинг станет регулярным. Обновлять его будут два раза в год —после Всероссийских проверочных работ весной и экзаменов летом. Также Рособрнадзор заявил, что в планах ведомства составить аналогичный рейтинг для муниципалитетов России. До уровня школ Рособрнадзор пока дойти не планирует.

Между тем рейтинги школ России ежегодно составляет аналитическое агентство Агентство RAEX. В 2020 г. в этот список попали три учебных учреждения Екатеринбурга, рассказывал DK.RU. 31-ю строчку сводного рейтинга занял СУНЦ УрФУ, при этом в рейтинге по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, он находится на девятой строчке, а также занимает 30 позицию в рейтинге выпускников, выбравших для поступления инженерно-технические специальности.

На 50-м месте сводного рейтинга оказалась екатеринбургская гимназия №9. В списке, где ранжирующим показателем значится общее число поступивших в вузы выпускников, гимназия занимает 42 место.

Екатеринбургский лицей №130 поставили на 79-ю позицию в общем рейтинге. Выпускники этого лицея также отмечены в рейтинге тех, кто поступал на инженерно-технические специальности — он находится на 46 месте списка.

Отметим, эти же учебные заведения входили в аналогичный рейтинг в 2019 году. Причем у СУНЦа и лицея №130 были более высокие позиции. СУНЦ занимал 26 строчку, 130-й лицей был на 61 месте. Гимназия №9 в рейтинге прошлого года поднялась с 51-й на 50 строчку.