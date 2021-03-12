Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 13.03
73,50
87,79
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Свердловская область вошла в десятку регионов России по качеству школьного образования

Свердловская область вошла в десятку регионов России по качеству школьного образования
Автор фото: Евгений Епанчинцев. Иллюстрация: РИА Новости

Как обстоят дела со школьным образованием в субъектах РФ, выяснили Рособрнадзор и Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО). Такой рейтинг составлен впервые.

#ШКОЛА#РЕЙТИНГИ#ОБРАЗОВАНИЕ

Регионы оценивали по 12 критериям, разделенным на три группы. В первой эксперты анализировали результаты обучения школьников — уровень подготовки, образовательное равенство, функциональная грамотность. Во второй группе оказались критерии, по которым можно выяснить ориентированность школ на практическое использование знаний: как ученики используют лабораторное оборудование, компьютерную технику. В этой же группе рассматривались результаты поступления выпускников в техникумы и вузы региона. В третьей группе критериев оказалось управление системой школьного образования, в том числе уровень организации сдачи ЕГЭ и аналитика результатов ГИА.

На верхней строчке рейтинга оказался Санкт-Петербург, получивший 92,1 из 100 возможных баллов. Также в тройке лидеров — Москва (92 балла) и Ленинградская область (77,1).

Свердловская область заняла 8-е место, получив в сумме 68,9 баллов из 100. Перед ней оказались Калининградская и Ярославская области, а также Удмуртия. Девятую и десятую строчку рейтинга заняли соответственно Пермский край и Мурманская область. Самые низкие показатели — в Ингушетии (7,8 балла), Дагестане (10,6), Чечне (13,7), Карачаево-Черкесии (13,7) и Кабардино-Балкарии (15,5).

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что цель рейтинга — показать россиянам, на каком уровне по качеству образования находится регион, а также «мотивировать на изменения чиновников», пишет «Коммерсантъ».

Планируется, что в дальнейшем рейтинг станет регулярным. Обновлять его будут два раза в год —после Всероссийских проверочных работ весной и экзаменов летом. Также Рособрнадзор заявил, что в планах ведомства составить аналогичный рейтинг для муниципалитетов России. До уровня школ Рособрнадзор пока дойти не планирует.

Между тем рейтинги школ России ежегодно составляет аналитическое агентство Агентство RAEX.  В 2020 г. в этот список попали три учебных учреждения Екатеринбурга, рассказывал DK.RU. 31-ю строчку сводного рейтинга занял СУНЦ УрФУ, при этом в рейтинге по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, он находится на девятой строчке, а также занимает 30 позицию в рейтинге выпускников, выбравших для поступления инженерно-технические специальности.

На 50-м месте сводного рейтинга оказалась екатеринбургская гимназия №9. В списке, где ранжирующим показателем значится общее число поступивших в вузы выпускников, гимназия занимает 42 место.

Екатеринбургский лицей №130 поставили на 79-ю позицию в общем рейтинге. Выпускники этого лицея также отмечены в рейтинге тех, кто поступал на инженерно-технические специальности — он находится на 46 месте списка.

Отметим, эти же учебные заведения входили в аналогичный рейтинг в 2019 году. Причем у СУНЦа и лицея №130 были более высокие позиции. СУНЦ занимал 26 строчку, 130-й лицей был на 61 месте. Гимназия №9  в рейтинге прошлого года поднялась с 51-й на 50 строчку.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Михаил Лабковский: «Я не призываю к анархии, я объясняю, как уйти от режима «терпилы»Михаил Лабковский: «Я не призываю к анархии, я объясняю, как уйти от режима «терпилы»
  • «Половина Москвы сейчас там». Уральские предприниматели массово переезжают к морю«Половина Москвы сейчас там». Уральские предприниматели массово переезжают к морю
  • Человек Дмитрия Пумпянского стал мэром уральского городаЧеловек Дмитрия Пумпянского стал мэром уральского города
  • Тюменцы построят большой коттеджный поселок на юге Екатеринбурга. С садиком и школойТюменцы построят большой коттеджный поселок на юге Екатеринбурга. С садиком и школой
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.