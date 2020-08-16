Из 19 тыс. школьников, которые сдавали ЕГЭ, максимум баллов получили восемь выпускников

В 2020 г. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Свердловской области сдавали свыше 17 тыс. выпускников этого года и 2 тыс. выпускников прошлых лет. Из них восемь выпускников стали 200-балльниками. В числе тех, кто выполнил задания ЕГЭ, получив максимальные баллы по нескольким предметам, ученики школ Екатеринбурга и Артемовского — екатеринбургских гимназий №35, 39 и 9, лицея № 100, СУНЦ УрФУ и Екатеринбургского суворовского училища, а также школы №8 в поселке Буланаш Артемовского городского округа.

Результат в 100 баллов за один из экзаменов в Свердловской области получили 127 выпускников (в прошлом году было 93). Кроме того, в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области отмечают, что по ряду дисциплин наблюдается высокий процент сдавших экзамен с результатом 80 баллов и выше. Так, 21,3% выпускников, сдававших ЕГЭ по информатике, вошли в число высокобалльников, по русскому языку такой результат продемонстрирован 31% одиннадцатиклассников.

Набрать 300 баллов по ЕГЭ в совокупности (рекорды были установлены в 2014 и 2017 гг.), или повторить рекорд екатеринбургской школьницы Анастасии Пределиной, набравшей в 2019 г. 400 баллов по четырем предметам, в этом году не удалось.

Ранее агентство RAEX опубликовало рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. В первой сотне Свердловская область представлена тремя учебным заведениями: 31-е место — СУНЦ УрФУ, 50-е место — гимназия №9 и 79-е место — лицей №130, сообщал DK.RU.

Во вторую сотню вошли: 125-е место — лицей №110, 142-е место — гимназия №35, 145-е место — гимназия №2. Также в сводном рейтинге упомянуты гимназия № 5 (154 место), лицей № 180 «Полифорум» (165 место).

В третей сотне рейтинга оказались школа № 16 (244 место), лицеи № 12 и № 135 (285 и 294 места соответственно).