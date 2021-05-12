«Травма возможна даже у тех детей, кто смотрел это видео». Психолог — о стрельбе в Казани

Что движет подростком, который решается на скулшутинг, как распознать агрессию заранее и можно ли ее предотвратить — на эти вопросы DK.RU ответил кандидат психологических наук Рустам Муслумов.

Рустам Муслумов — доцент департамента психологии УГИ УрФУ — «полевой» ученый. У него два высших образования — психологическое и юридическое, он трудился в правоохранительных органах, работал с малолетними правонарушителями и трудными подростками.

Специально для DK.RU ученый дал комментарий о вчерашней трагедии в Казани.

Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооружившись автоматическим дробовиком Hatsan Escort, пришел в гимназию, которую окончил четыре года назад, и открыл стрельбу. В результате погибли девять человек — семеро детей 2006-2007 года рождения (ученики 8-го класса) и два преподавателя. Более 20 получили ранения.

— Я как ученый ищу ответы на вопросы: почему люди идут на нарушение закона, почему дети не слушаются родителей, какие эмоциональные проблемы вызывают агрессию и как их решить. У подростков агрессия часто возникает как ответ на то, что его не замечают. Большинство исследователей говорит о личном негативном опыте, в том числе и опыте травли, сильных отрицательных эмоциональных переживаниях вплоть до суицидальных мыслей и попыток суицида.

Буллинг часто считают сильным предиктором к такого рода преступлениям (скулшутинг — прим. ред.). Но однозначно утверждать это в случае со стрельбой в Казани мы не можем. Зато вполне определенно можно говорить о том, что это не спонтанное решение. Весь мировой опыт показывает, что подобные преступления планируются заранее.

За несколько дней до планируемого преступления Ильназ оформил лицензию на оружие, приобрел гладкоствольное ружье, закупил более 1000 патронов крупного калибра. 4 мая (за неделю до стрельбы) он завел канал в Телеграм, в котором назвал себя Богом и озвучил свою миссию: очистить планету от биомусора. Правда, подписчиков у канала до совершения преступления не было — кроме самого Ильназа. Позднее канал заблокировали

Агрессивных проявлений с каждым годом становится все больше. Обычно это связывают с тем, что современные подростки имеют меньший опыт конструктивного взаимодействия со сверстниками, больший уровень психоэмоциональных проблем, сниженный самоконтроль. Косвенное значение имеет высокий уровень насилия в СМИ и социальных сетях, доступность оружия.

Можно ли как-то заподозрить и предотвратить такие случаи? Данный вопрос часто становился предметом научных исследований за рубежом. Итог многолетних наблюдений показал наличие следующих особенностей, которые отмечались у большинства преступников-стрелков в школах:

Большинство преступников озвучивают свои планы о готовящемся преступлении, но при этом не угрожают вероятным целям. Многие преступники вызывали ранее подозрение у знакомых. У большинства «стрелков» есть значительные личные неудачи, сложности с регуляцией поведения, суицидальные мысли и попытки суицида. Многие нападавшие чувствовали себя запуганными, преследуемыми или сами были жертвами насилия. Большинство нападавших имели доступ к оружию и использовали его до нападения.

После окончания 9 классов гимназии №175, где и произошла стрельба, Ильназ Галявиев поступил в колледж ТИСБИ — учился по специальности «Информационные технологии». Преподаватели говорят о нем как о тихом вежливом мальчике. В этом году Ильназ должен был окончить колледж, однако с января перестал посещать занятия, не явился на сдачу государственных экзаменов, не стал проходить производственную практику. Из-за этого его отчислили из учебного заведения.

Что будет с детьми, которые это пережили? Безусловно, такое событие является сильнейшей психологической травмой — в том числе и для тех, кто наблюдал преступление через видеоконтент.

Если вы родитель, которого беспокоит, как ваш ребенок отреагирует на подобные новости, я бы посоветовал воспользоваться следующими рекомендациями:

Не избегайте обсуждения данной темы.

Выскажите свое мнение по поводу произошедшего, что-то вроде «это ужасная трагедия, мне очень грустно от того, что произошло, я тревожусь за тебя и надеюсь, что таких событий больше не случится».

Дайте возможность ребенку выразить свои чувства.

Постарайтесь ограничить и контролировать контент, посвященный событию.

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