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«Травма возможна даже у тех детей, кто смотрел это видео». Психолог — о стрельбе в Казани

Рустам Муслумов, доцент УГИ УрФУ
Рустам Муслумов, доцент УГИ УрФУ. Иллюстрация: Личный архив героя публикации

Что движет подростком, который решается на скулшутинг, как распознать агрессию заранее и можно ли ее предотвратить — на эти вопросы DK.RU ответил кандидат психологических наук Рустам Муслумов.

#ТРАГЕДИЯ#ШКОЛА#МНЕНИЯ

Рустам Муслумов — доцент департамента психологии УГИ УрФУ — «полевой» ученый. У него два высших образования — психологическое и юридическое, он трудился в правоохранительных органах, работал с малолетними правонарушителями и трудными подростками.

Специально для DK.RU ученый дал комментарий о вчерашней трагедии в Казани.

Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооружившись автоматическим дробовиком Hatsan Escort, пришел в гимназию, которую окончил четыре года назад, и открыл стрельбу. В результате погибли девять человек — семеро детей 2006-2007 года рождения (ученики 8-го класса) и два преподавателя. Более 20 получили ранения.

На месте трагедии организовали стихийный мемориал. Фото: Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

— Я как ученый ищу ответы на вопросы: почему люди идут на нарушение закона, почему дети не слушаются родителей, какие эмоциональные проблемы вызывают агрессию и как их решить. У подростков агрессия часто возникает как ответ на то, что его не замечают. Большинство исследователей говорит о личном негативном опыте, в том числе и опыте травли, сильных отрицательных эмоциональных переживаниях вплоть до суицидальных мыслей и попыток суицида.

Буллинг часто считают сильным предиктором к такого рода преступлениям (скулшутинг — прим. ред.). Но однозначно утверждать это в случае со стрельбой в Казани мы не можем. Зато вполне определенно можно говорить о том, что это не спонтанное решение. Весь мировой опыт показывает, что подобные преступления планируются заранее.

Скриншот канала Ильназа Галявиева. Позднее канал был заблокирован«Травма возможна даже у тех детей, кто смотрел это видео». Психолог — о стрельбе в Казани 1

За несколько дней до планируемого преступления Ильназ оформил лицензию на оружие, приобрел гладкоствольное ружье, закупил более 1000 патронов крупного калибра. 4 мая (за неделю до стрельбы) он завел канал в Телеграм, в котором назвал себя Богом и озвучил свою миссию: очистить планету от биомусора. Правда, подписчиков у канала до совершения преступления не было — кроме самого Ильназа. Позднее канал заблокировали

Агрессивных проявлений с каждым годом становится все больше. Обычно это связывают с тем, что современные подростки имеют меньший опыт конструктивного взаимодействия со сверстниками, больший уровень психоэмоциональных проблем, сниженный самоконтроль. Косвенное значение имеет высокий уровень насилия в СМИ и социальных сетях, доступность оружия.

Можно ли как-то заподозрить и предотвратить такие случаи? Данный вопрос часто становился предметом научных исследований за рубежом. Итог многолетних наблюдений показал наличие следующих особенностей, которые отмечались у большинства преступников-стрелков в школах:

  1. Большинство преступников озвучивают свои планы о готовящемся преступлении, но при этом не угрожают вероятным целям.
  2. Многие преступники вызывали ранее подозрение у знакомых.
  3. У большинства «стрелков» есть значительные личные неудачи, сложности с регуляцией поведения, суицидальные мысли и попытки суицида.
  4. Многие нападавшие чувствовали себя запуганными, преследуемыми или сами были жертвами насилия.
  5. Большинство нападавших имели доступ к оружию и использовали его до нападения.

Фото из выпускного альбома в 9-м классе. Опубликовано телеграм-каналом Mash

После окончания 9 классов гимназии №175, где и произошла стрельба, Ильназ Галявиев поступил в колледж ТИСБИ — учился по специальности «Информационные технологии». Преподаватели говорят о нем как о тихом вежливом мальчике. В этом году Ильназ должен был окончить колледж, однако с января перестал посещать занятия, не явился на сдачу государственных экзаменов, не стал проходить производственную практику. Из-за этого его отчислили из учебного заведения.

Что будет с детьми, которые это пережили? Безусловно, такое событие является сильнейшей психологической травмой — в том числе и для тех, кто наблюдал преступление через видеоконтент.

Если вы родитель, которого беспокоит, как ваш ребенок отреагирует на подобные новости, я бы посоветовал воспользоваться следующими рекомендациями:

  • Не избегайте обсуждения данной темы.
  • Выскажите свое мнение по поводу произошедшего, что-то вроде «это ужасная трагедия, мне очень грустно от того, что произошло, я тревожусь за тебя и надеюсь, что таких событий больше не случится».
  • Дайте возможность ребенку выразить свои чувства.
  • Постарайтесь ограничить и контролировать контент, посвященный событию.

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Автор: Инна Вейн
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