«Нельзя списывать все на буллинг. А то неумелые борцуны любой конфликт будут так называть»

«Конечно, я не верю, что стрелков замотивировали анекдоты про Вовочку, который школу взорвал, но в образовании сейчас колоссальное напряжение». Эксперт по детской безопасности о трагедии в Казани.

Анастасия Беренова, эксперт по детской безопасности и руководитель проекта по профилактике травли АНО «Территория безопасности»:

— По поводу стрельбы в школе в Казани.

Из того, что я уже нашла/прочитала, что на страничках в ВК было много сигналов, говорящих об отверженности, непопулярности, но, опять же, самое важное здесь — не пытаться абсолютизировать найденную причину. Поэтому начну опять с того, что НЕ работает.

1. Уповать на турникеты и охрану. Сколько их должно быть? Два, три, забор с проволокой? Если человек захочет, он найдет способ зайти в помещение с оружием. Не подсказываю, но, например, в окно первого этажа. При этом с каждым новым турникетом теряется положительный образ школы — именно то, что может остановить [преступника].

Про положительный образ школы отступление, хоть и не в тему, но накипело. Рассказывают мне, что в школе детям во дворе после уроков запретили гулять. А я прямо говорю: как они будут решать проблемы в классе (там травля и конфликты, вызванные незнанием, как общаться) если у них нет позитивного опыта контакта вне уроков, например, игры на школьном дворе? Зато место, на котором сидят, у завуча прикрыто и как-бы-чего-не-вышло в действии.

2. Мониторить странички в социальных сетях. Это работает обратным образом! Представьте, у вас проблема с общением, вы ученик 7-8 класса, у вас прыщи и низкая самооценка, мало друзей и есть признаки начинающейся депрессии, короче, вам плохо.

С родителями общаться не получается или не хочется, потому что вы вошли в период сепарации, и это нормально. У вас есть классный руководитель или учитель, который занимается с классом. Вы расскажете о своих проблемах человеку, который просматривает странички через приложения и пишет отчеты? Нет, конечно. Чтобы у человека была возможность опереться на взрослого вне семьи, нужно, чтобы этот взрослый хотел и умел быть авторитетным взрослым. То есть перед педагогикой стоят совершенно иные задачи, нежели сейчас пытаются поставить.

3. Списывать все на буллинг. Я сама работаю с буллингом и очень боюсь, что на волне нового события поднимутся неумелые борцуны с явлением, а также что любой конфликт или отшельничество, непопулярность будут называть буллингом. Этого и так уже полный амбар, будет еще. Чем плоха такая абсолютизация? Мы не видим комплекс проблем, мы не видим систему закономерностей. К тому же, подогреваем вину остальных — это они не так посмотрели, обозвали, и все!

Плюс остается один из самых важных факторов за кадром — отношения в семье, эмпатия, принятие.

4. Запрещать информацию или создавать тепличные условия. Важнее этого и первично — дать навыки и способы выдерживать трудности и справляться с внутренними демонами, болью и переживаниями. Этому важно и нужно учить детей и подростков!!!

5. Вводить новые контролирующие должности.

Что нужно сделать прямо вчера:

1. Провести реформу психиатрической помощи и диагностики, снять стигму с диагнозов. Несколько рисковых категорий, которым нужно уделить профессиональное внимание: людям с травматическим опытом и психопатией. Не буду углубляться в диагнозы, это не моя компетенция. Сейчас, к сожалению, очень много вопросов к амбулаторной помощи. Например, какого рожна ребенок, попадающий в больницу с суицидальным риском, лишается личных вещей — одного из самых поддерживающих факторов? Не у нас, но в Тюмени такое есть. К тому, что родители, даже зная диагноз, избегают лечения (ой, вредные же таблетки) или назначаются лошадиные дозы, потому что это попытка подавить невыносимое для взрослого, но важное жизненное у подростка.

Итак, снять стигму и повысить уровень помощи для подростков. А психологам хотя бы выучить МКБ-10 (Международная классификация болезней 10-го пересмотра).

2. Дать информацию родителям и педагогам по внешним признакам расстройств, депрессий и зависимого поведения. Чуткий педагог должен не по страничкам лазать, а наблюдать за ребенком здесь и сейчас, быть открытым для диалога, принятия и обладать знаниями, в том числе инструкцией, что делать, которая написана разумно.

3. Работать с травлей в коллективах комплексно, честно и открыто, не заметая под ковер. Мое абсолютное убеждение — службы медиации должны быть независимыми от школ, финансироваться из фондов и иметь нужный уровень компетенции. То есть это не просто психологи, это опыт+знания+терапия+супервизия, причем знания еще и по психиатрии, виктимологии, криминологии. Есть идеи, попробую внедрять, пока что мы это делаем от случая к случаю бесплатно, но, конечно, надо понимать, что компетенция как школьного психолога, так и такой службы требует ооочень большой зарплаты и вложений. Потому что хотя бы одна личная терапия в месяц и одна супервизия в месяц — это 10000 руб.

4. Формировать, уж простите за банальщину, положительный образ школы. Нет, конечно, я не верю, что стрелков замотивировали анекдоты про Вовочку, который школу взорвал, но такое чувство, что в образовании сейчас колоссальное напряжение.

5. Создавать прозрачные и честные социальные лифты. Потому что обратная сторона их отсутствия — это безнадега, токсичное лидерство (добейся или пропадешь) и низкая ценность жизни.

6. Говорить о ценности жизни. Да. Вообще тут много всего, конечно, умение справляться с трудным, да. Внедрять программы по эмоциональному интеллекту и прочее. Конечно, про семью много всего еще. Нет никакого портрета семьи, где выросли стрелки, но радость от жизни и ощущения, что ты нужен, это всегда должно быть.

Я не знаю, что здесь делать. Просто не знаю. Давить правилами, как жить, на семью и школу нельзя. Ни на кого нельзя. Уметь слушать себя — это путь личной терапии, опять же, а те, кто не готов, их куда? Видимо, стоит уповать только на постепенное взросление общества.

И да, ситуация может быть изменена только тогда, когда вместо контроля многослойного будет со-присуствие и со-принятие авторитетных взрослых, такая педагогика настоящая, а не вот это все как-бы-чего-не-вышло.

Материал подготовлен на основе поста Анастасии Береновой в Facebook.

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