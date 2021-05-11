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Подросток устроил стрельбу в казанской школе, погибли как минимум семь человек

Подросток устроил стрельбу в казанской школе, погибли как минимум семь человек
Автор фото: Alina Kuptsova. Иллюстрация: Pixabay.com

11 мая подросток устроил стрельбу в школе №175 в Казани, в результате погибли шесть учеников и учитель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

#НОВОСТИ

11 мая подросток устроил стрельбу в школе №175 в Казани, в результате погибли шесть учеников и учитель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Телеграм-канал Baza пишет о девяти погибших и 10 пострадавших. Республиканский Центр катастроф сообщает, что госпитализированы 12 детей и один взрослый.

По предварительным данным, нападавших было двое. Силовики задержали одного из них при выходе из школы. Второй заблокирован в здании. Перед стрельбой в школе произошел взрыв, рассказали очевидцы.

По данным «Базы», стрелявший — 19-летний Ильназ Галявиев. При задержании он сказал, что заложил бомбу в своем доме. Он окончил школу №175 несколько лет назад и сейчас учится в колледже на айтишника, отец стрелка сказал, что тот не был религиозен. Глава Татарстана Рустам Минниханов сказал, что у юноши было официально зарегистрированное оружие. 

Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув с третьего этажа здания, сказал РИА Новости сотрудник экстренных служб. 

Занятия второй смены во всех школах Казани отменили. В городе введен режим контртеррористической операции.

Автор: Андрей Пермяков
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