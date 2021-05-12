Охрана не поможет: что хотят сделать после стрельбы в Казани и что делать на самом деле

«Мы не можем превратить всю страну в осажденную крепость». После казанской трагедии наперебой предлагают ужесточить правила выдачи оружия и усилить охрану школ. Но принимать нужно другие меры.

После того как в результате стрельбы в казанской школе погибли девять человек и пострадали еще 20, политики и чиновники наперебой предлагают новые запретительные меры. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отказ от анонимности в интернете — по его мнению, это позволит в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие и героизирующего экстремизм. А уже на следующей неделе Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении выдачи лицензий на оружие.

С предложением ужесточить контроль над компьютерными играми выступил член Совфеда Александр Башкин. «Именно в сфере интернета стоит усилить меры, ужесточить контроль, в частности, за воспевающими насилие компьютерными играми. Возможно, подумать о распространении на них понятия «желательный и нежелательный контент», — заявил он.

«Нельзя списывать все на буллинг. А то неумелые борцуны любой конфликт будут так называть»

При этом оказалось, что у казанской школы №175 с 2011 г. не было заключено ни одного контракта на охрану. В 60% школ есть система видеонаблюдения, в двух третей школ — тревожная кнопка, но, как показывает практика, даже эти меры не могут на 100% предотвратить трагедию, говорит ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Сергей Заир-Бек.

Даже профессиональная охрана, которую можно обеспечить только за бюджетные деньги, не поможет решить проблему, говорит бывший депутат Госдумы и бывший собственник охранных компаний Геннадий Гудков.

Мы с вами не можем превратить всю страну, каждый дом в осажденную крепость. Происходящее говорит о качестве, точнее его отсутствии, правоохранительной системы, о тотальной деградации профессионализма и неспособности силовиков пресекать преступления. Все силы и средства брошены на охрану режима, а не граждан, — говорит он.

19-летний Ильназ Галявиев, устроивший расстрел в казанской школе, в конце апреля 2021 г. легально приобрел турецкий дробовик Hatsan Escort — то есть психиатрическую экспертизу он прошел совсем недавно. Так что зашли разговоры и о том, что необходимо ввести персональную ответственность за выдачу медсправок для получения разрешения на оружие. Об этом сказал, в частности, председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. С претендентами на получение оружия должны внимательно беседовать психиатр и психолог, считает врач-психиатр Елизавета Жесткова.

Усиление охраны, патриотическое воспитание и спортивные игры не помогут избежать таких ситуаций, говорит Сергей Заир-Бек — важно, чтобы в школах работала нормальная психологическая служба и службы медиации, которые работают с конфликтами, чтобы проводилась совместная работа с родителями, комиссиями по делам несовершеннолетних и педагогами.