Банки массово повышают ставки по вкладам. Сколько можно заработать на депозите

Вместе со ставками по ипотеке банки поднимают ставки и по депозитам для граждан. Однако доходности большинства их них все еще не хватает, чтобы покрыть инфляцию.

С начала мая ставки по вкладам повысили не менее 11 банков из топ-30 по объему привлеченных средств физлиц, пишет VTimes. Еще три банка намерены поднять депозитные ставки после праздников.

Так, Сбербанк, который с большим отрывом занимает первое место на рынке вкладов, с 7 мая повышает ставку по промовкладу «Дополнительный процент» — максимальная ставка по нему составит 5% годовых, при размещении средств на 2-3 года. Прежде она была на уровне 4,5%.

Альфа-банк повышает ставки депозитов на 1-2 года на 0,3–0,5 процентного пункта (п.п.), их доходность с учетом капитализации составит 5–5,7% годовых, говорит руководитель розничного бизнеса банка Майкл Тач. По трехлетним вкладам в банке сейчас можно получить 6% годовых, добавил он.

Кто лидер по выдаче ипотеки? DK.RU составил рэнкинг банков по объему ипотечных кредитов

Ставки по вкладам вырастут — смогут ли банки удержать вкладчиков?

Совкомбанк поднял ставки по сезонному вкладу «Весеннее настроение» сроком 1 и 3 года на 0,2 п. п. до 5% и 5,6% соответственно. Банк «Открытие» повысил ставки на 0,1—0,5 п. п., максимум до 5,1% годовых. По накопительным счетам клиенты банка могут заработать до 4,5% годовых, а премиальные клиенты — до 4,7%. МКБ поднял ставки максимум до 5,4%, банк «Санкт-Петербург» — до 6% годовых, «Абсолют банк» — до 5,3%, «Хоум кредит» — до 5,6% годовых, «Русский стандарт» — до 5,2%. Повысить ставки планируют также «Уралсиб», Росбанк и ПСБ.

Впрочем, большинство вкладов сейчас даже не покрывают инфляцию: чтобы отбить ее, ставка по депозитам, с учетом налога на проценты, должна составлять не менее 5,98%.

На фоне повышения ключевой ставки стала дороже и ипотека. С 7 мая Сбербанк повысил базовую ставку на 0,4 п.п. до 7,7%. До этого условия по жилищным займам ухудшил ряд менее крупных банков.