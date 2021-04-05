Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.04
76,07
89,59
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ставки по вкладам вырастут — смогут ли банки удержать вкладчиков?

Ставки по вкладам вырастут — смогут ли банки удержать вкладчиков?
Иллюстрация: DK.RU

У банков сохраняется большая потребность в фондировании за счет клиентских средств: деньги им нужны для расширения кредитования — в корпоративном, так и в розничном сегменте.

#НОВОСТИ

Потребность банков в средствах клиентов-физлиц в 2021 г. не снизится, и они будут вынуждены повышать ставки по вкладам — не только из-за увеличения ключевой ставки Центробанка, пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства АКРА. Доходность депозитов может вырасти на 0,5–0,7 процентных пунктов, оценивает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

В 2020 г. доля сбережений граждан в обязательствах банков сократилась на 3,2 п.п. до 35,2%, при этом общий объем клиентских средств вырос на 8% до 2,4 трлн руб. Физлица все чаще перекладывают деньги со срочных вкладов на текущие счета, и банки сами стимулировали процесс, так как текущие счета обеспечивают более дешевое фондирование. Но на фоне повышения ключевой ставки ЦБ доходность вкладов будет расти. В марте Центробанк повысил ставку на 0,25 п.п. до 4,5%, а ранее объявил о переходе от мягкой к нейтральной денежно-кредитной политике из-за ускорения инфляции. 

Впрочем, ускорение инфляции может привести к еще большему падению реальной доходности депозитов, что еще сильнее подтолкнет клиентов к переводу денег в альтернативные инструменты. Так, в феврале 2021 г. инфляция составила 5,7%, а средняя максимальная доходность по депозитам в топ-10 банков — лишь 4,57%. В то же время показатель вырос по сравнению с началом марта: в феврале 2021 г. банки начали повышать ставки

Отрасль сейчас нацелена на относительно быстрый рост кредитных портфелей как в корпоративном, так и в розничном сегменте. С учетом того что у вкладчиков меняется взгляд на банки как на основной институт размещения денежных средств, у кредитных организаций может вырасти конкуренция с другими финансовыми институтами за базу фондирования, — говорит г-н Пивень. 

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Три года без E96. Чем теперь занимаются его основатели Дмитрий Пивоваров и Борис ЛепинскихТри года без E96. Чем теперь занимаются его основатели Дмитрий Пивоваров и Борис Лепинских
  • КРСУ и собственники частной клиники не могут договориться о погашении долга в ₽89 млнКРСУ и собственники частной клиники не могут договориться о погашении долга в ₽89 млн
  • Арендный бизнес Игоря Ковпака заработал за «пандемийный» 2020 г. больше, чем годом ранееАрендный бизнес Игоря Ковпака заработал за «пандемийный» 2020 г. больше, чем годом ранее
  • Вклад с огромным процентом. Мошенники придумали новый способ выманить у россиян деньгиВклад с огромным процентом. Мошенники придумали новый способ выманить у россиян деньги
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.