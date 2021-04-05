Ставки по вкладам вырастут — смогут ли банки удержать вкладчиков?

У банков сохраняется большая потребность в фондировании за счет клиентских средств: деньги им нужны для расширения кредитования — в корпоративном, так и в розничном сегменте.

Потребность банков в средствах клиентов-физлиц в 2021 г. не снизится, и они будут вынуждены повышать ставки по вкладам — не только из-за увеличения ключевой ставки Центробанка, пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства АКРА. Доходность депозитов может вырасти на 0,5–0,7 процентных пунктов, оценивает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

В 2020 г. доля сбережений граждан в обязательствах банков сократилась на 3,2 п.п. до 35,2%, при этом общий объем клиентских средств вырос на 8% до 2,4 трлн руб. Физлица все чаще перекладывают деньги со срочных вкладов на текущие счета, и банки сами стимулировали процесс, так как текущие счета обеспечивают более дешевое фондирование. Но на фоне повышения ключевой ставки ЦБ доходность вкладов будет расти. В марте Центробанк повысил ставку на 0,25 п.п. до 4,5%, а ранее объявил о переходе от мягкой к нейтральной денежно-кредитной политике из-за ускорения инфляции.

Впрочем, ускорение инфляции может привести к еще большему падению реальной доходности депозитов, что еще сильнее подтолкнет клиентов к переводу денег в альтернативные инструменты. Так, в феврале 2021 г. инфляция составила 5,7%, а средняя максимальная доходность по депозитам в топ-10 банков — лишь 4,57%. В то же время показатель вырос по сравнению с началом марта: в феврале 2021 г. банки начали повышать ставки.