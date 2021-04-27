Кто лидер по выдаче ипотеки? DK.RU составил рэнкинг банков по объему ипотечных кредитов

Портал DK.RU выяснил, в каких банках жители Свердловской области получают ипотечные кредиты, под какие проценты и на какой средневзвешенный срок. Половину рынка занял государственный банк.

Рэнкинг по размеру ипотечного портфеля — сумме задолженности жителей Свердловской области перед финорганизациями на 01.01.2021 г. и объему выданных ипотечных кредитов жителям региона банками в 2020 г. — составлен на основе данных раздела 1 формы отчетности 0409316 о «выданных кредитах физическим лицам» с указанием территории места нахождения заемщика (ОКАТО), опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В 2020 г. объем выдачи ипотечных кредитов в регионе составил 62 263 займа, в денежном эквиваленте — 140.817 млрд руб., что на 52% больше, чем в 2019 г. Из них Сбербанк выдал 48,9%, ВТБ — 19,5%.

В числе банков с объемом выдачи ипотечных кредитов на сумму более 1 млрд руб. самый высокий прирост кредитования в 2020 г. имели: Банк ДОМ.РФ — 213,6%, РОСБАНК — 144,8%, Россельхозбанк — 142,4%. При этом объемы кредитования Газпромбанка (ГПБ) и АКБ «Абсолют Банк» упали на 11,4% и 9,5% соответственно.

Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам в рублях в 2020 г. варьировались в интервале от 7,3% до 8,96%.

На 1 января 2021 г. размер ипотечного кредитного портфеля банков в регионе составляет 293.816 млрд руб., прирост к аналогичному периоду прошлого года — 20,7%. Из них Сбербанку принадлежит доля в размере 54,5%, ВТБ — 15,5%.

Средневзвешенный срок до погашения ипотечных кредитов в банках с портфелем более одного млрд руб. — 189,3 мес.

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Ирина Вагина, директор филиала «Абсолют Страхование» в г. Екатеринбург:

— «Абсолют Страхование» является одной из ведущих компаний на рынке ипотечного страхования. Мы предлагаем инновационные решения, отвечающие интересам и обеспечивающие удобство бизнес-процессов при страховании всем игрокам рынка: заемщикам, банкам, застройщикам, агентствам недвижимости, риелторам, универсальным агентам.

В конце 2020 г. компания запустила многофункциональную фронт-офисную цифровую ипотечную платформу полного цикла, позволяющую по принципу «одного окна» осуществлять согласование и оформление договоров ипотечного страхования в течение 30 минут, предусматривающую гибкие интеграционные возможности и позволяющую кастомизировать ипотечные продукты под конкретного партнера. За счет цифровизации сервисов «Абсолют Страхование» снижает издержки и предлагает клиентам более конкурентные продукты.

В компании действуют гибкие дисконтные программы по ипотечному страхованию, позволяющие заемщикам Сбербанка оформить онлайн новый полис или продлить действующий со скидкой в 10%. Переходникам из других страховых компаний предоставляется скидка 25%.

«Абсолют Страхование» на протяжении многих лет неизменно подтверждает свою исключительную клиентоориентированность, высочайший уровень обслуживания как на этапе заключения договоров страхования, так и при наступлении страхового случая, чем заслужила доверие со стороны клиентов и крупнейших многолетних банков-партнеров в РФ (более 70 банков).

«Абсолют Страхование» входит в топ-10 рейтинга цифровизации страховых компаний по версии VR_Bank и фонда Сколково.

В 2020 г. компания получила бизнес-премию Employee Mortgage Award 2020/#EMA в номинации «Лучший страховой продукт для рынка ипотечного кредитования» за платформу В2В ИПОТЕКА для партнеров. В 2019 г. отмечена дипломом в номинации «Лидер онлайн ипотечного страхования» ежегодной премии Finaward 2019.

Филиал «Абсолют Страхование»

г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.6А, оф.701

тел. (343) 278 75 25