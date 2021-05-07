Сбербанк повышает ставки по ипотеке. Ранее их подняли ряд других крупных банков

Повышение ключевой ставки не могло не отразиться на кредитно-депозитных ставках, в том числе на жилищных займах. Сбер, занимающий половину рынка, повышает базовую ипотечную ставку на 0,4 п.п.

С 7 мая Сбербанк повышает ставки по ипотечным кредитам на 0,4 п.п., сообщили в call-центре банка. Повышение коснется ссуд на готовое жилье, кредиты на новостройки, за исключением программы «Господдержка-2020», на строительство дома и покупку гаража. До 7 мая базовая ставка по займам на готовое жилье составляла 7,3%, она сохранится для клиентов, которые уже получили одобрение по кредиту — оно действует 90 суток после того как банк принял положительное решение.

В пресс-службе Сбера подтвердили, что по ряду ипотечных продуктов с 7 мая меняются условия в связи с повышением ключевой ставки Банка России. В марте Центробанк повысил ее с 4,25% до 4,5%, в апреле — до 5%.

Так как два последних месяца повышается ключевая ставка Банка России, Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов в соответствии с рыночными тенденциями, — сказал представитель банка.

Ранее президент Сбербанка Герман Греф говорил, что при ужесточении денежно-кредитной политики начнется повышение ставок по вкладам и признавал, что на рост ключевой ставки до 5% банку «придется отреагировать».

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С 19 марта, после первого повышения ключевой ставки ЦБ, ипотечные ставки повысили Росбанк (на 0,51–1,01 п.п.), Юникредит Банк (на 0,2 п.п. по ипотеке на новостройку и готовое жилье), Транскапиталбанк (на 0,5–0,8 п.п.), Газпромбанк (на 0,5 п.п., до 5,2%, по «семейной ипотеке»), следует из данных «Дом.РФ».