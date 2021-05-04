В Свердловской области продают наследие Мамина-Сибиряка

В 90 км от Екатеринбурга на продажу выставили бывшую земскую школу, которую основал прапрадед писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Она выполнена из царского кирпича.

В селе Кисловское Свердловской области на продажу выставили бывшую земскую школу, основанную прапрадедом писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Здание продают как набор из почти 100 тыс. старинных кирпичей. В объявлении говорится, что оно построено земским и кредитным товариществом в 1910 г. и выполнено полностью из царского кирпича.

Подлежит как реставрации, так и полному разбору, с дальнейшим использованием кирпича как ценного стройматериала. Имеет вид на Петропавловскую церковь, являющуюся памятником архитектуры регионального значения, — сообщает продавец.

У здания есть пристрои из современного кирпича. Внимание к этому объекту привлек основатель движения «Уральский хронотоп» Олег Букин. Он побывал на месте и готов выкупить его, чтобы отреставрировать, но владелец просит больше.

Рядом ОКН «Церковь Петра и Павла», там реально красиво. Хотя, конечно, состояние не очень, нужны большие вложения. Но тем не менее хочется спасти здание. А как? Я готов был отдать сразу за домик 60 тысяч. Владелец хочет миллион, — рассказал 66.ru Олег Букин.

Добавим, что исторические объекты часто выставляются на продажу и в Екатеринбурге. В апреле в городе вновь решили продать особняк у «Покровского пассажа». В ноябре 2020 г. собственник безуспешно пытался его продать за 67 млн руб. Весной он снова выставил объект, снизив цену в 2,5 раза — до 29 млн руб. Ранее DK.RU сообщил о продаже другого памятника архитектуры в центре города — двухэтажного особняка на ул. Малышева, 43. Здание выставлено на продажу как «рентабельный готовый бизнес в сфере недвижимости». Сначала за него просили 48 млн руб., потом цена упала до 44 млн руб.

А современный особняк на набережной (Карла Маркса, 1а) собственники оценили в 800 млн руб. Его площадь составляет 5 тыс. кв. м, помещения сданы в долгосрочную аренду. Здание входит в ансамбль из трех объектов, построенных в неоклассическом стиле в 2017 г.