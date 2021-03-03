В Екатеринбурге продают элитный особняк за 800 млн рублей

Здание является частью ансамбля из трех объектов, которые построены в неоклассическом стиле. Два особняка в центре Екатеринбурга продали еще в 2019 г. по 600 млн руб.

В центре Екатеринбурга выставили на продажу особняк по адресу Карла Маркса, 1а. В объявлении сказано, что за элитный объект недвижимости площадью 5 тыс. кв. м просят 800 млн руб.:

По своим характеристикам соответствует бизнес-центру класса А, являясь при этом уникальным архитектурным объектом. Общая площадь особняка — 4 911 кв.м: 3 этажа + мансарда, подземный паркинг. Высота потолка от 3,6 м до 5 м. Бесшумные скоростные лифты OTIS. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение.

У объекта по адресу ул. Карла Маркса, 1а есть постоянные арендаторы. В конце 2020 г. банк «Открытие» арендовал помещения особняка на 10 лет. В здании разместилась клиентская зона обслуживания, отдельная зона для клиентов private banking. Также там находятся центры ипотечного кредитования, работы с компаниями малого и среднего бизнеса и офис компании «Открытие Брокер», сообщал DK.RU.

Добавим, что объект является частью девелоперского проекта, которым занимался предприниматель Олег Флеганов. Три особняка в неоклассическом стиле, которые носят названия «Казанцев», «Баландин» и «Рязанов» построили в 2017 г. В 2019 г. объекты были выставлены на продажу, тогда стоимость недвижимости составляла 600 млн руб. за каждое здание. В компании UDevelopment, которая занималась продажей особняков, рассказывали Е1, что удалось продать лишь два особняка:

Особняк «Казанцев» приобретен компанией «Тензор» — крупным холдингом, занимающимся информационными технологиями. Особняк «Баландин» выкуплен с инвестиционными целями.

На данный момент продажей особняка занимается компания «БК Недвижимость».

DK.RU ранее рассказывал, что на продажу также выставлялись встроенные в берег галереи, которые состоят из трех помещений. Их общая площадь составляет 2,2 тыс. кв. м, помещения оценивались в 217,2 млн руб.