Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.05
74,84
90,58
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Особняк у «Покровского пассажа» опять продается. Цена снижена вдвое

Особняк у «Покровского пассажа» опять продается. Цена снижена вдвое
Иллюстрация: ekaterinburg.n1.ru

В первый раз собственник выставил его на продажу в ноябре 2020 г. Сейчас помещения в двухэтажном здании 1889 года постройки арендуют бар-коптильня «Капчо» и кальянная «Kam with me».

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Особняк на ул. Розы Люксембург, 8/10, литера А — памятник архитектуры, он включен в перечень объектов культурного наследия Свердловской области как «Дом, в котором родился и провел детские годы И. Г. Толмачев, герой гражданской войны».

В ноябре 2020 г. собственник безуспешно пытался его продать за 67 млн руб. Весной он снова выставил объект, снизив цену в 2,5 раза — до 29 млн руб.

В стоимость входят первый этаж, часть второго (отдельные помещения принадлежат администрации Екатеринбурга), постройки на летней веранде и ресторанное оборудование. Общая площадь продаваемых помещений составляет 409 кв. м.

Они сданы в долгосрочную аренду бару-коптильне «Капчо» и кальянной «Kam with me». По словам риелтора Елены Козынцевой, занимающейся продажей особняка, заведения ежегодно приносят владельцу недвижимости от 3,7 млн руб.

Ранее DK.RU сообщил о продаже другого памятника архитектуры в центре города — двухэтажного особняка на ул. Малышева, 43. Здание выставлено на продажу как «рентабельный готовый бизнес в сфере недвижимости». Сначала за него просили 48 млн руб., потом цена упала до 44 млн руб.

А современный особняк на набережной (Карла Маркса, 1а) собственники оценили в 800 млн руб. Его площадь составляет 5 тыс. кв. м, помещения сданы в долгосрочную аренду. Здание входит в ансамбль из трех объектов, построенных в неоклассическом стиле в 2017 г.

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Если не изменить мышление, ничего не получится». Как перейти на бережливое производство«Если не изменить мышление, ничего не получится». Как перейти на бережливое производство
  • На месте «Альфа-Банка» построят храмНа месте «Альфа-Банка» построят храм
  • Новая дорога в Екатеринбурге соединит Уктус и ХиммашНовая дорога в Екатеринбурге соединит Уктус и Химмаш
  • Попечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 годаПопечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 года
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.