Особняк у «Покровского пассажа» опять продается. Цена снижена вдвое

В первый раз собственник выставил его на продажу в ноябре 2020 г. Сейчас помещения в двухэтажном здании 1889 года постройки арендуют бар-коптильня «Капчо» и кальянная «Kam with me».

Особняк на ул. Розы Люксембург, 8/10, литера А — памятник архитектуры, он включен в перечень объектов культурного наследия Свердловской области как «Дом, в котором родился и провел детские годы И. Г. Толмачев, герой гражданской войны».

В ноябре 2020 г. собственник безуспешно пытался его продать за 67 млн руб. Весной он снова выставил объект, снизив цену в 2,5 раза — до 29 млн руб.

В стоимость входят первый этаж, часть второго (отдельные помещения принадлежат администрации Екатеринбурга), постройки на летней веранде и ресторанное оборудование. Общая площадь продаваемых помещений составляет 409 кв. м.

Они сданы в долгосрочную аренду бару-коптильне «Капчо» и кальянной «Kam with me». По словам риелтора Елены Козынцевой, занимающейся продажей особняка, заведения ежегодно приносят владельцу недвижимости от 3,7 млн руб.

Ранее DK.RU сообщил о продаже другого памятника архитектуры в центре города — двухэтажного особняка на ул. Малышева, 43. Здание выставлено на продажу как «рентабельный готовый бизнес в сфере недвижимости». Сначала за него просили 48 млн руб., потом цена упала до 44 млн руб.

А современный особняк на набережной (Карла Маркса, 1а) собственники оценили в 800 млн руб. Его площадь составляет 5 тыс. кв. м, помещения сданы в долгосрочную аренду. Здание входит в ансамбль из трех объектов, построенных в неоклассическом стиле в 2017 г.