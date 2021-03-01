В центре Екатеринбурга продают особняк. Он подешевел на несколько миллионов

Двухэтажное здание с действующими арендаторами пытаются продать не первый месяц. Сначала за него просили 48 млн руб., сейчас цена снижена до 44 млн руб.

В Екатеринбурге продается двухэтажный особняк на ул. Малышева, 43. Его площадь 307,3 кв. м, земельный участок — 322 кв. м. Здание выставлено на продажу как «рентабельный готовый бизнес в сфере недвижимости» и находится в собственности.

На первом этаже кафе, на втором этаже — магазин и офис, на крыше видеоэкран. Долгосрочные договоры аренды, — говорится в объявлении.

Особняк пытаются продать не первый месяц. Сначала за него просили 48 млн руб., сейчас цена снижена до 44 млн руб.

Соседние здания (по ул. Малышева, 41 и 42) являются объектами культурного наследия, дом на Малышева, 43 в перечне Управления госохраны объектов культурного наследия не значится.

Добавим, что в Екатеринбурге продается около десятка старинных зданий. DK.RU подробно писал о таких объектах. Кроме того, от объектов недвижимости избавляются кредитные учреждения. Такая недвижимость тоже дешевеет. Так, за центральный офис банка «Нейва», вписанный в историческую застройку ул. Чапаева, просили 413 млн руб., то сейчас пятиэтажное здание площадью 4,5 тыс. кв. м оценено в 360 млн руб.