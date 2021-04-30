Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.05
74,84
90,58
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Владельцы коттеджей против застройщика: кого поддержит мэрия?

Владельцы коттеджей против застройщика: кого поддержит мэрия?
Иллюстрация: e1.ru

В мэрии учтут предложения жителей частного сектора на Уралмаше, где компания «Астон. Екатеринбург» хочет возвести многоэтажки. На кон поставлено строительство 200 тыс. кв. м жилья.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Жители частного сектора, расположенного в границах улиц Достоевского — Народного Фронта — Уральских рабочих — Молодежи, с 2019 г. борются против перевода земли под их домами из категории Ж-2 (индивидуальная застройка) в категорию Ж-5 (многоэтажная застройка). Инициатором перевода выступил застройщик «Астон. Екатеринбург», получивший разрешение на подготовку проекта межевания и планировки жилого квартала в этой локации.

Сейчас находимся на стадии разработки инженерных сетей. Я уверен, что мы выйдем на площадку уже в следующем году. Точные сроки назвать пока не могу, но вряд ли это произойдет в первом квартале. В планах построить порядка 200 тыс. кв. м жилья, — делился планами в конце 2020 г. собственник компании «Астон» и экс-глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников (цитата по Е1).

Жители частного сектора выступают против изменения категории земли и строительства многоэтажек по соседству. Они подчеркивают, что приобретали участки, чтобы жить в частных домах и иметь возможность строить новые. А внесение изменений в ПЗЗ сделает это невозможным и нарушит их права.

Они подали в администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга 252 заявления об участии в общественных обсуждениях проекта изменения ПЗЗ. 

На обсуждениях, состоявшихся 27 апреля, присутствовало 629 человек. В заключении указано, что предложения жителей, касающиеся квартала в границах улиц Достоевского — Народного Фронта — Уральских рабочих — Молодежи, «подлежат учету». Значит ли это, что категория земель не изменится — неизвестно. 

Ранее DK.RU писал, что собственники домов в частном секторе на Уралмаше создали территориальное общественное самоуправление «Квартал Победы» (ТОС). Они пытались отменить постановление о разрешении для застройщика. Однако проиграли суды в двух инстанциях.

Планируемая застройка частного сектора вызывала возмущение у обитателей и других микрорайонов. Так, в прошлом году согласованный митинг против строительства жилья на месте частного сектора на Юго-Западе (речь идет об одном из так называемых цыганских поселков) собрал более 200 человек. В застройке территории на Юго-Западе также участвует ГК «Астон».

Напомним, что в последние месяцы власти региона заняты проработкой механизма комплексного развития территорий. Он позволит в упрощенном порядке обновить жилой фонд города за счет сноса старых домов и строительства новых. Закон о КРТ вступил в силу 3 апреля. 29 апреля Правительство Свердловской области утвердило критерии включения домов в программу. Под них попадают более 1300 домов, в том числе пятиэтажки.

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Если не изменить мышление, ничего не получится». Как перейти на бережливое производство«Если не изменить мышление, ничего не получится». Как перейти на бережливое производство
  • На месте «Альфа-Банка» построят храмНа месте «Альфа-Банка» построят храм
  • Новая дорога в Екатеринбурге соединит Уктус и ХиммашНовая дорога в Екатеринбурге соединит Уктус и Химмаш
  • Попечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 годаПопечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 года
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.