Владельцы коттеджей против застройщика: кого поддержит мэрия?

В мэрии учтут предложения жителей частного сектора на Уралмаше, где компания «Астон. Екатеринбург» хочет возвести многоэтажки. На кон поставлено строительство 200 тыс. кв. м жилья.

Жители частного сектора, расположенного в границах улиц Достоевского — Народного Фронта — Уральских рабочих — Молодежи, с 2019 г. борются против перевода земли под их домами из категории Ж-2 (индивидуальная застройка) в категорию Ж-5 (многоэтажная застройка). Инициатором перевода выступил застройщик «Астон. Екатеринбург», получивший разрешение на подготовку проекта межевания и планировки жилого квартала в этой локации.

Сейчас находимся на стадии разработки инженерных сетей. Я уверен, что мы выйдем на площадку уже в следующем году. Точные сроки назвать пока не могу, но вряд ли это произойдет в первом квартале. В планах построить порядка 200 тыс. кв. м жилья, — делился планами в конце 2020 г. собственник компании «Астон» и экс-глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников (цитата по Е1).

Жители частного сектора выступают против изменения категории земли и строительства многоэтажек по соседству. Они подчеркивают, что приобретали участки, чтобы жить в частных домах и иметь возможность строить новые. А внесение изменений в ПЗЗ сделает это невозможным и нарушит их права.

Они подали в администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга 252 заявления об участии в общественных обсуждениях проекта изменения ПЗЗ.

На обсуждениях, состоявшихся 27 апреля, присутствовало 629 человек. В заключении указано, что предложения жителей, касающиеся квартала в границах улиц Достоевского — Народного Фронта — Уральских рабочих — Молодежи, «подлежат учету». Значит ли это, что категория земель не изменится — неизвестно.

Ранее DK.RU писал, что собственники домов в частном секторе на Уралмаше создали территориальное общественное самоуправление «Квартал Победы» (ТОС). Они пытались отменить постановление о разрешении для застройщика. Однако проиграли суды в двух инстанциях.

Планируемая застройка частного сектора вызывала возмущение у обитателей и других микрорайонов. Так, в прошлом году согласованный митинг против строительства жилья на месте частного сектора на Юго-Западе (речь идет об одном из так называемых цыганских поселков) собрал более 200 человек. В застройке территории на Юго-Западе также участвует ГК «Астон».

Напомним, что в последние месяцы власти региона заняты проработкой механизма комплексного развития территорий. Он позволит в упрощенном порядке обновить жилой фонд города за счет сноса старых домов и строительства новых. Закон о КРТ вступил в силу 3 апреля. 29 апреля Правительство Свердловской области утвердило критерии включения домов в программу. Под них попадают более 1300 домов, в том числе пятиэтажки.