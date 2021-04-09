Жители Уралмаша выступили против высоток на месте частного сектора

В администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга поступило более 250 заявлений об участии в общественных обсуждениях по изменению правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Как поясняют активисты, подавшие заявления, они намерены выступить против изменения территориальной зоны в границах ул. Достоевского — Народного Фронта — Уральских рабочих — Молодежи с Ж-2 (индивидуальная застройка) на Ж-5 (многоэтажная застройка).

Сейчас на этой территории — зеленый частный сектор. Поблизости находится парк

Нынешнее выступление против строительства высоток на Уралмаше — не первое. Еще в 2019 г. жители этой территории выступили против застройки ее современным жильем. Тогда инициатором перевода земель стала компания «Астон. Екатеринбург», которая ранее получила разрешение на подготовку проекта межевания и планировки квартала, хотя собственники участков были с этим категорически не согласны, пишет Znak.com.

Чтобы добиться своего, жители частного сектора на Уралмаше создали территориальное общественное самоуправление «Квартал Победы» (ТОС), но проиграли суд в двух инстанциях об отмене постановления о разрешении для застройщика. Сейчас ТОС призывает всех горожан участвовать в общественных обсуждениях правил землепользования и застройки, которые продлятся до 16 апреля.

Планируемая застройка частного сектора вызывала возмущение у обитателей и других микрорайонов. Так, в прошлом году согласованный митинг против строительства жилья на месте частного сектора на Юго-Западе (речь идет об одном из так называемых цыганских поселков) собрал более 200 человек. Как рассказывал DK.RU, поддержать протестующих Юго-Западного микрорайона пришли жители частного сектора Уралмаша.

В застройке территории на Юго-Западе также участвует ГК «Астон», принадлежащая президенту Гильдии строителей Урала Вячеславу Трапезникову и российскому банкиру Игорю Киму. «Астон» ведет строительство жилого комплекса «Амундсена III» общей площадью в 50 тыс. кв. м в районе пересечения ул. Амундсена и Московской.