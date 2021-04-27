Минпросвещения рекомендовало школам уйти на внеплановые каникулы

В ведомстве решили не устраивать разнобой и отправить отдыхать всех школьников в неплановые майские каникулы. Ранее чиновники на местах решили отдать решение на откуп директорам школ.

Российские школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая, а в детских садах в дополнительные выходные с 4 по 7 мая организуют дежурные группы. Как говорится в телеграм-канале «Большая Перемена», который ведет Минпросвещения, об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

При этом ранее сегодня департамент образования Администрации Екатеринбурга объявил, что работа школ в эти дни будет зависеть от выполнения учебного плана и календарного учебного графика в конкретном заведении, и руководители должны самостоятельно принять решение о дистанционном обучении. После объявления Кравцова в департаменте не стали давать новых комментариев.

Почти 20% россиян решили сменить планы на майские праздники после путинского указа

После того как президент Владимир Путин объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими с целью сдержать распространение коронавируса, во многих организациях по-разному отнеслись к указу. Одни, преимущественно государственные организации и ведомства, устроят выходные для сотрудников, в то время как многие частные компании решили продолжить работу. При этом неофициально сообщается, что сотрудники городской администрации и сами проведут «каникулы» на рабочих местах.