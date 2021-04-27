Большие каникулы отменили? Школьники будут учиться, а чиновники работать

С «президентскими выходными» в Екатеринбурге что-то пошло не так: Департамент образования объявил, что в майские праздники школы и садики будут работать. Сотрудники мэрии тоже проведут их на службе.

Президент Владимир Путин сделал дни с 1-го по 10-е мая нерабочими. Соответствующее решение он принял по рекомендации главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее мнению, дополнительные выходные должны способствовать замедлению в распространении коронавируса.

Предполагалось, что школьников во время майских праздников переведут на дистант. Однако в Департаменте образования Администрации Екатеринбурга решили, что они могут вернуться за парты:

Работа школ с 4 по 7 мая будет зависеть от выполнения учебного плана и календарного учебного графика в конкретной школе. Решение об обучении с применением дистанционных технологий в указанный период руководители школ принимают самостоятельно. Что касается работы дошкольных учреждений, то заведующие детских садов проводят опрос среди родителей о потребности работы групп в ДОУ. Опрос будет проходить до 28 апреля включительно, — говорится в сообщении департамента (цитата по ЕАН).

Похоже, что сотрудники городской администрации и сами проведут «каникулы» на рабочих местах. По данным телеграм-каналов, мэр Алексей Орлов предупредил их, что в майские праздники придется потрудиться.

Напомним, предприниматели негативно восприняли новость о длинных выходных. DK.RU собрал мнения екатеринбургских бизнесменов:

Наш президент продолжает пребывать в уверенности, что возможность выплаты заработной платы не зависит от того, работают люди или нет, — прокомментировала ситуацию Ирина Екимовских, основатель АГ «Капитал».

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что дополнительные выходные, объявленные между майскими праздниками, не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы.

Таким образом «президентские каникулы» могут оказаться номинальными.

Ранее DK.RU писал, что почти 20% россиян решили сменить планы на майские праздники после путинского указа.

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