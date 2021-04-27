Почти 20% россиян решили сменить планы на майские праздники после путинского указа

70% опрошенных не будут менять планы на первую декаду мая, но доля тех, кто будет работать, сократилась, после того как четыре дня объявили нерабочими.

Почти пятая часть граждан России решили сменить свои планы на длинные майские выходные, после того как президент Владимир Путин объявил о решении сделать нерабочими дни с 4 по 7 мая, пишет РБК со ссылкой на сервис SuperJob. 70% опрошенных решили не менять планы, тогда как доля респондентов, которые будут работать, снизилась с 17% до 13%. Напомним, изначально, согласно календарю, предполагались рабочими дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

55% опрошенных проведут длинные выходные дома, 13% — на даче или в деревне (в 2012 г. этот вариант выбрали 26% респондентов). Еще 7% намерены отдохнуть на природе, 3% — в поездке по России, 1% — в гостях. Отдыхать за границей не собирается никто из опрошенных. Опрос проводился с 24 по 26 апреля во всех регионах России среди 1,6 тыс. граждан старше 18 лет.

Люди по-разному отнеслись к четырем дням дополнительного отдыха. Одни порадовались, что «появилась возможность выбраться на природу», другие указали на недостатки: «Подарок» для честных бизнесменов. Из чего платить зарплату в эти дни? Бюджетом это не предусмотрено».

Сделать дни между майскими праздниками нерабочими Путин решил по рекомендации главы Роспотребнадзора Анны Поповой: эта мера должна способствовать более медленному распространению коронавируса.

Существует определенный риск, когда граждане на общественном транспорте то уезжают из городов, то возвращаются в них. Такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным, — говорила г-жа Попова.

Объявление четырех дней нерабочими, без ввода жесткого локдауна, не должно привести к значимому изменению макроэкономических показателей, считают эксперты: производство сократится, но вырастет потребление.

При этом предприниматели указывали, что внеочередные «нерабочие» дни с сохранением зарплаты для многих компаний означают, что «в эти дни они ни черта не заработают, а заплатить будем должны всё равно всем». Другие возражали. «Нужно радоваться! Могли объявить войну, а объявили выходные!», — писал гендиректор DNS Дмитрий Алексеев.