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Почти 20% россиян решили сменить планы на майские праздники после путинского указа

Почти 20% россиян решили сменить планы на майские праздники после путинского указа
Автор фото: ZEBULON72. Иллюстрация: Pixabay.com

70% опрошенных не будут менять планы на первую декаду мая, но доля тех, кто будет работать, сократилась, после того как четыре дня объявили нерабочими.

#ОТДЫХ#НОВОСТИ

Почти пятая часть граждан России решили сменить свои планы на длинные майские выходные, после того как президент Владимир Путин объявил о решении сделать нерабочими дни с 4 по 7 мая, пишет РБК со ссылкой на сервис SuperJob. 70% опрошенных решили не менять планы, тогда как доля респондентов, которые будут работать, снизилась с 17% до 13%. Напомним, изначально, согласно календарю, предполагались рабочими дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. 

55% опрошенных проведут длинные выходные дома, 13% — на даче или в деревне (в 2012 г. этот вариант выбрали 26% респондентов). Еще 7% намерены отдохнуть на природе, 3% — в поездке по России, 1% — в гостях. Отдыхать за границей не собирается никто из опрошенных. Опрос проводился с 24 по 26 апреля во всех регионах России среди 1,6 тыс. граждан старше 18 лет.

Люди по-разному отнеслись к четырем дням дополнительного отдыха. Одни порадовались, что «появилась возможность выбраться на природу», другие указали на недостатки: «Подарок» для честных бизнесменов. Из чего платить зарплату в эти дни? Бюджетом это не предусмотрено».

Сделать дни между майскими праздниками нерабочими Путин решил по рекомендации главы Роспотребнадзора Анны Поповой: эта мера должна способствовать более медленному распространению коронавируса.

Существует определенный риск, когда граждане на общественном транспорте то уезжают из городов, то возвращаются в них. Такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным, — говорила г-жа Попова. 

Объявление четырех дней нерабочими, без ввода жесткого локдауна, не должно привести к значимому изменению макроэкономических показателей, считают эксперты: производство сократится, но вырастет потребление.

При этом предприниматели указывали, что внеочередные «нерабочие» дни с сохранением зарплаты для многих компаний означают, что «в эти дни они ни черта не заработают, а заплатить будем должны всё равно всем». Другие возражали. «Нужно радоваться! Могли объявить войну, а объявили выходные!», — писал гендиректор DNS Дмитрий Алексеев.

 
Автор: Андрей Пермяков
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