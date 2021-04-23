«Радуйтесь! Могли объявить войну, а объявили выходные». Реакция бизнеса на решение Путина

«Наш президент продолжает пребывать в уверенности, что возможность выплаты заработной платы не зависит от того, работают люди или нет». Бизнесмены не оценили заботу о здоровье россиян.

Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 1-го по 10-е мая. 11 числа страна выходит на работу. Ранее в производственном календаре было указано, что с 4 по 7 мая россияне работают. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, отмечает РБК.

Объясняя свое решение, Путин отметил, что принял во внимание предложение Роспотребнадзора. Глава ведомства Анна Попова ранее обратилась к президенту и отметила, что длинные выходные поспособствуют снижению уровня распространения коронавирусной инфекции.

Существует определенный риск, когда граждане на общественном транспорте то уезжают из городов, то возвращаются в них. Такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным, — отметила она.

Владимир Путин согласился с доводами главы Роспотребнадзора.

Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, — сказал он.

Напомним, в последний раз незапланированные выходные выпали на долю жителей России в апреле 2020 г. Тогда Владимир Путин отправил всех отдыхать за счет работодателей.

DK.RU собрал мнения предпринимателей в соцсетях по поводу внезапных выходных.

Илья Борзенков, основатель сети магазинов бытовой техники «Норд»:

— Недавно в интервью меня спросили, есть ли желание еще позаниматься бизнесом. Я ответил: «нет». И сегодняшняя история с внеочередными майскими каникулами — лучшее тому пояснение.

[Чиновникам] на интересы бизнеса давно плевать. <...> Деньги на зарплату, по их мнению, не от работы появляются, а из неведомых финансовых закромов. Оттуда же нужно платить повышенный подоходный налог, повышенный НДС, кратно выросший налог на имущество, проиндексированные акцизы, в ближайшей перспективе — «донастроенный» налог на прибыль. В прошлом году еще был «карантин с сохранением зарплаты». И этим, поверьте, не закончится. Бюджетные дыры будут закрывать фискальными поборами. Дворцы не продаются.

О каком стимулировании инвестиционной активности идет речь, когда инвесторы устали дергаться от бесконечных санкционных рисков, непредсказуемого ЦБ, угроз изъятия «сверхприбылей» и недавних идей о повышенных налогах при выплате дивидендов? Кто гарантирует иностранные (читай — вражеские) инвестиции, если во внешней политике все горячее? Во что в России вкладывать, если даже госдолг стал токсичным?

Эти вопросы власти фактически игнорируют. Им важнее, чтобы их ядерный электорат обеспечил ЕР конституционное большинство на сентябрьских выборах. Задумали опять что-то. А что может быть лучше для «простых» людей, чем халявные президентские выплаты и зарплата без работы?

Платим! Отдыхаем!

Дмитрий Алексеев, директор DNS Digital Store:

— Нужно радоваться! Могли объявить войну, а объявили выходные!

Ирина Екимовских, основатель АГ «Капитал»:

— Наш президент продолжает пребывать в уверенности, что возможность выплаты заработной платы не зависит от того, работают люди или нет.

Данил Голованов, основатель Red Pepper Film:

— Малый и средний бизнес в нашей стране устроен так, что уже в сентябре приходится думать о том, как платить людям зарплату за январь — ведь целый месяц никто не работает. Следом идет вялый февраль, вполне себе рабочие март и апрель, когда все только-только входят в нормальный ритм. А потом — майские праздники. А следом за ними — лето и все разлетаются на отпуска. А потом снова сентябрь и снова надо думать о зарплатах за январь.

Ксения Другова, издатель The Village Екатеринбург:

— Для нас, например, «нерабочие дни» означают лишь то, что в эти дни мы ни черта не заработаем, а заплатить будем должны всё равно всем. Евгений Кобзев, совладелец компании «Кнопка»: — Расчет отпускных так забавно устроен, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем больше сотрудник теряет в заработке, если идет в отпуск в этот месяц и отпуск захватывает рабочие дни (чем больше рабочих дней, например, мая, захватит отпуск, тем больше денег потеряет сотрудник если сравнить зп+отпускные с зп за май, если бы отпуска вообще не было). А что будет с отпускными за нерабочие дни? Тут интересно, если это праздничные дни, то за них отпускные вообще не платятся и праздничные дни вообще в срок отпуска не включаются (не считается, что вы что-то использовали). А если выходные, то отпускные платятся. А теперь, внимание, вопрос: какие дни с 1 по 11 мая будут празничные, а какие выходные? Пока непонятно, зависит от формулировок, хотя в прошлом году были чудесные формулировки, которые не всегда проливали свет на вопрос. Пока ясно одно, формально число рабочих дней в мае будет очень маленьким и с точки зрения денег в отпуск в мае ходить невыгодно. Андрей Семенов, владелец екатеринбургского кафе «Подсолнухи»: — 1-10 мая страна не работает. Как чудесно! Снова «нерабочие дни». Снова убытки без возможности обсуждать что-либо с арендодателями и кем бы то ни было еще. Существенный удар по экономике ресторанов, зависящих от рабочих дней. Наша доставка зависит от них достаточно сильно. У работников на окладе возникает законное право треть месяца не ходить на работу. За счет, естественно, работодателя. Блин, черт, как же это невовремя.

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